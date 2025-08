(Reuters) - O braço armado do Hamas está pronto para entregar ajuda da Cruz Vermelha aos reféns que mantém em Gaza se Israel abrir corredores humanitários permanentemente e interromper "todas as formas de tráfego aéreo" durante a entrega de pacotes aos reféns, disse seu porta-voz militar no domingo.

(Reportagem de Hatem Maher e Ahmed Tolba)