Chega de bagunça: veja divisórias, caixas e mais opções para organizar casa

A vida adulta é feita de muitas tarefas —e uma delas certamente é pensar em formas de arrumar e organizar a própria casa. E uma maneira de fazer isso é justamente pensar em como ajeitar objetos e utensílios em gavetas e prateleiras de forma funcional, tornando o dia a dia mais prático.

Nesse sentido, alguns objetos podem ajudar a manter as coisas em ordem. Por exemplo, organizadores de prateleiras e gavetas, caixas, cestas, bandejas, etiquetadores, aramados e ganchos. Veja alguns produtos que podem ajudar a manter a organização em dia:

Um bom cabide é o principal item para organizar armários. Ele facilita o dia a dia e a visualização de roupas. O kit com seis peças tem cabides produzidos em aço revestido com PVC, que oferece mais resistência e durabilidade, suportando até 10 kg.

Possui curvas delicadas, que conservam as roupas e evitam que os tecidos fiquem amassados. Além disso, possui design fino, que permite a máxima utilização do espaço.

O organizador de peças íntimas pode ser um bom aliado para organizar peças íntimas e de tamanho pequeno, que facilmente se misturam com outras dentro da gaveta. Possui 24 divisórias e pode ser usado tanto em gavetas como em armários, guarda-roupas e closet.

As caixas podem ser combinadas com diversos estilos de decoração e deixam a organização prática e eficiente. O tamanho é ideal para armazenar roupas e sapatos, podendo ser utilizadas dentro ou fora dos armários e guarda-roupas.

O cesto organizador é ideal para ser utilizado para roupas sujas, evitando que as peças já vestidas fiquem acumuladas dentro do armário ou espalhadas no banheiro ou no quarto, por exemplo. Possui 30 litros de capacidade, suficiente para o uso de mais de uma pessoa.

O produto é feito em plástico com tramas que lembram o rattan, uma fibra natural presente em objetos decorativos e no acabamento de móveis.

A sapateira de porta Strassis é uma boa opção para armazenar calçados e separá-los de outros objetos da casa. O produto pode ficar perto da entrada e foi desenvolvido pensando em quem gosta de higienizar sapatos, bolsas e casacos após chegar da rua.

O rotulador manual é uma excelente opção para criar etiquetas adesivas e identificar conteúdos armazenados em gavetas, prateleiras, caixas etc. Basta selecionar as letras girando o rotulador e retirar a fita adesiva com as palavras em alto-relevo. Não precisa de pilhas ou outro tipo de fonte de energia. É compatível com fitas vinílicas Dymo de 9 mm.

Permite empilhar suas roupas de forma acessível e organizada. É feito de material plástico muito durável e é indicado para o uso diário. Seu uso é recomendado com blusas, camisas e camisetas, mas pode ser usado também com outras peças.

*com informações de reportagem publicada em 05/09/2021.

