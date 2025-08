Defesa Civil do RS emite alertas em meio a tempestades de mais de 100 mm

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas para a população de diversas regiões do estado, em meio a tempestades de 100 mm neste domingo.

O que aconteceu

Alertas são de nível laranja, com grau de severidade "alto". Os avisos são válidos para as regiões de Cerro Grande, Trindade do Sul, Horizontina, Três de Maio, Crissiumal, Noroeste e Norte.

Governo pede "preparação" dos moradores. Segundo a Defesa Civil, é possível esperar chuva, raios e granizo. O órgão recomenda evitar áreas de risco.

Defesa Civil alerta para condição de ALERTA para instabilidades que atuam no Noroeste e Norte, com chuva, raios e granizo. Risco ALTO de destelhamento. Válido até 22h30 do dia 3 de agosto. Evite áreas de risco. Emergência ligue 190/193.

Estado enfrentou fortes tempestades neste domingo. De acordo com o MetSul, a chuva chegou a passar de 100 mm no centro do RS. Em outros locais, os acumulados ficaram entre 50 mm e 100 mm, incluindo em Porto Alegre e na área metropolitana, que teve alagamentos.

As cidades com os maiores acumulados de chuva até o final da tarde deste domingo, segundo o MetSul, foram:

Cachoeira do Sul - 102 mm Canguçu - 90 mm São Francisco de Assis - 88 mm Pelotas - 83 mm

Chuva deve continuar na segunda-feira em quase todo o estado, segundo o MetSul. As únicas áreas que devem escapar são municípios do oeste e do sul, principalmente na divisa com o Uruguai. As instabilidades se espalham por regiões como o Noroeste, Norte, Nordeste, Centro e parte do Leste do estado.