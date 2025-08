Datafolha: 61% se recusam a votar em candidato com promessa de anistiar Bolsonaro por 8/1

Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 61% dos entrevistados não votariam "de jeito nenhum" em candidatos que prometessem livrar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e outras pessoas de condenações pelos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Segundo a pesquisa, uma parcela de 19% das pessoas entrevistadas disse que "votaria com certeza" em quem prometesse livrar Bolsonaro de potencial punição, enquanto 14% disseram que "talvez" votariam.

Os 6% restantes disseram não saber se apoiariam o candidato que se comprometesse com a anistia.

A pesquisa foi realizada presencialmente com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 130 municípios pelo Brasil nos dias 29 e 30 de julho e tem margem de erro geral de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.