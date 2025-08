Cotado para o Senado por SC, Carlos Bolsonaro vai a ato em duas cidades

Do UOL, em Brasília

Indicado por Jair Bolsonaro (PL) para concorrer a uma vaga ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro vai a dois atos no estado hoje.

O que acontece

Pela manhã, ele esteve em Criciúma. Principal cidade do Sul de Santa Catarina, a região é um polo bolsonarista. A direita é tão dominante no local que na eleição municipal do ano passado muitas cidades não tinham candidato da esquerda nem a vereador.

Carlos escolheu não subir no carro de som. Trocou o discurso por caminhar com os manifestantes fazendo corpo a corpo com a população de Criciúma.

Vereador no Rio de Janeiro, ele foi ovacionado. Os aplausos ocorreram quando o mestre de cerimônia anunciou sua presença.

Terminado o ato, Carlos pegou a estrada. Ele está a caminho de Florianópolis, onde a manifestação começa às 16 horas. A capital catarinense fica a 207 quilômetros de Criciúma e o pré-candidato ao Senado é aguardado.

Carlos vai concorrer com o número 222. A chapa para o Senado é responsabilidade de Jair Bolsonaro e ir a disputa com este número significa que o concorrente tem o apoio pessoal do ex-presidente.

Passagem por Santa Catarina também serviu para sinalizar unidade. Criciúma é base da deputada Júlia Zanatta (PL-SC), que chegou a ter o nome citado por Bolsonaro antes da indicação de Carlos.

Ambos tiraram fotos abraçados. A imagem serve para mostrar que o processo de montagem da chapa não deixou fissuras no bolsonarismo. Além de Carlos, a deputada Carol de Toni é a outra escolha do bolsonarismo a tentar o Senado em Santa Catarina.