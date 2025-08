Seis novas linhas e mais 24 estações: como anda a expansão do metrô de SP?

Como pode ficar o metrô de São Paulo daqui a alguns anos e quanto falta para melhorar a vida de milhares de pessoas que dependem do transporte público? O UOL mapeou como estão as obras em andamento e quais projetos são promessas na capital e região metropolitana.

Especialista lembra, porém, que o histórico desse tipo de construção deixa pouco espaço para otimismo: as linhas atrasam por anos e sempre correm risco de serem canceladas. Por isso, esta é uma fotografia do momento, que pode mudar drasticamente.

Segundo Marcus Quintella, diretor da FGV (Fundação Getulio Vargas) Transportes, a construção de novas linhas de metrô esbarra em entraves orçamentários e políticos e depende de planejamento e execução muito eficientes. "Falhas em contratos de obras e em acordos mal formulados acabam levando os tribunais de contas a suspender os projetos em São Paulo", explica.

Seis novas linhas e mais 24 estações estão previstas para saírem do papel. São elas:

Linha 6-Laranja: Nova rota, da Brasilândia até a São Joaquim, ligando universidades;

Nova rota, da Brasilândia até a São Joaquim, ligando universidades; Linha 16-Violeta: Nova rota, da Oscar Freire à Cidade Tiradentes, conectando parques;

Nova rota, da Oscar Freire à Cidade Tiradentes, conectando parques; Linha 17-Ouro: Nova rota de monotrilho passando pelo aeroporto de Congonhas;

Nova rota de monotrilho passando pelo aeroporto de Congonhas; Linha 2-Verde: Extensão da Vila Madalena até Guarulhos - Leia aqui;

Extensão da Vila Madalena até Guarulhos - Leia aqui; Linha 4-Amarela: Extensão com duas novas estações (Chácara do Jockey e Taboão da Serra) - Leia aqui;

Extensão com duas novas estações (Chácara do Jockey e Taboão da Serra) - Leia aqui; Linha 5-Lilás: Extensão com duas novas estações (Comendador Sant'anna e Jardim Ângela) - Leia aqui;

Extensão com duas novas estações (Comendador Sant'anna e Jardim Ângela) - Leia aqui; Linha 15-Prata: Extensão do monotrilho com três estações (Ipiranga, Boa Esperança e Jacu-Pêssego); e

Extensão do monotrilho com três estações (Ipiranga, Boa Esperança e Jacu-Pêssego); e Linhas 19-Celeste, 20-Rosa e 22-Marrom: Novas rotas, ainda em fase inicial de projeto e que podem ser modificadas nos processos de licitação, prometidas para Cotia, Guarulhos e ABC, na região metropolitana.

Linha 2-Verde

Projeto indica como deve ser a futura estação Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo Imagem: Divulgação/Metrô de São Paulo

O trecho entre a Vila Prudente e Vila Formosa deve começar a funcionar em 2027. A segunda parte, da Vila Formosa à Penha, está prevista para 2028, segundo o Metrô. Atualmente, são 14 estações da Vila Prudente, na zona leste, até a Vila Madalena, na zona oeste.

As demais estações, que ligarão a Penha até Guarulhos, na Grande São Paulo, estão em fase de elaboração. É a última etapa antes do começo das obras, que já estão contratadas, mas não tem previsão de abertura aos passageiros.

Segunda cidade mais populosa de SP, Guarulhos deve ganhar duas estações: Ponte Grande e Dutra. A Estação Dutra ficará perto do Internacional Shopping Guarulhos, a 11 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos —um percurso estimado de 17 minutos de carro.

Como deve ser a extensão da linha 2-Verde da Vila Prudente até o município de Guarulhos Imagem: Arte/UOL

Linha 4-Amarela

A linha será ampliada em 3,3 km com duas novas estações, após a Vila Sônia: Chácara do Jockey e Taboão da Serra. As obras começaram em abril e a entrega está prevista para 2030. Atualmente, a 4-Amarela vai da Estação da Luz, no centro, até a Vila Sônia, na zona oeste.

Trajeto entre a Estação da Luz e Taboão da Serra, na zona oeste, deve durar 26 minutos. Cerca de 110 mil passageiros devem ser beneficiados diariamente pela ampliação, estima a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos) do Governo de São Paulo.

Extensão da linha 4-Amarela prevê duas novas estações Imagem: Arte UOL

Linha 5-Lilás

5-Lilás pode chegar até o Jardim Ângela Imagem: Divulgação/ViaMobilidade

A linha será ampliada em 4,3 km com duas estações: Comendador Sant'anna e Jardim Ângela, na zona sul. Hoje, vai do Capão Redondo, na zona sul, até a Chácara Klabin, na região centro-sul da capital. Após a finalização da extensão, o trajeto entre as estações Largo Treze e Jardim Ângela poderá ser feito em 22 minutos, com benefício de 56 mil passageiros diariamente.

A previsão de conclusão das obras é 2028. Em abril foi assinado o projeto de lei que autoriza a contratação de operações de crédito de até R$ 2,72 bilhões para a execução das obras, cujo custo total é estimado em R$ 3,4 bilhões. Em julho, a SPI e a Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) analisavam os projetos elaborados pela Motiva, responsável pela ViaMobilidade, concessionária que opera a 5-Lilás. Posteriormente, a companhia fará a contratação da empresa que fará as obras na linha.

O planejamento prevê adicionar duas novas estações à linha 5-Lilás Imagem: Arte UOL

Linha 6-Laranja

A 'linha das universidades' vai passar por faculdades particulares em um trajeto de 23 minutos. O trecho de 15,3 km liga a Brasilândia, na zona norte, até a estação São Joaquim (da linha 1-Azul do Metrô), no centro. De ônibus, dura 1h30, segundo a Linha Uni, responsável pela construção e operação da linha.

Estações serão inauguradas entre 2026 e 2027 e devem atender cerca de 633 mil pessoas por dia. A primeira parte da linha, de Brasilândia a Perdizes, tem previsão de entrega até o final de 2026. As outras estações devem ser abertas aos passageiros até o fim de 2027, de acordo com a concessionária.

Imagem: Arte UOL

Linha 15-Prata

Monotrilho na Estação São Lucas, na zona leste Imagem: Daniel Cymbalista /Fotoarena

A expansão de três quilômetros no monotrilho prevê três novas estações e um pátio. Em uma ponta, antes da parada Vila Prudente, está prevista a estação Ipiranga, que se conectará àquela de mesmo nome, da linha 10-Turquesa da CPTM. Na outra ponta, após o Jardim Colonial, serão construídas duas outras estações (Boa Esperança e Jacu-Pêssego), ambas na zona leste.

As obras estão em andamento e devem ser finalizadas até 2027. O monotrilho hoje liga a Vila Prudente ao Jardim Colonial, na zona leste, por 11 estações e 14,5 km, entre 15 a 20 metros acima do solo. Estima-se que cerca de 480 mil passageiros serão beneficiados diariamente pelo novo trecho.

Quatro estações no sentido leste ainda esperam aprovação, sem previsão de abertura. Jardim Marilu, Jardim Pedra Branca, Cidade Tiradentes e Hospital Cidade Tiradentes dependem da ampliação de vias municipais pela Prefeitura para a colocação dos pilares e da via do monotrilho, de acordo com o Metrô.

Imagem: Arte UOL

Linha 16-Violeta

Conhecida como 'Linha dos Parques', a nova rota ligará a Oscar Freire, na zona oeste, à Cidade Tiradentes, na zona leste. As estações ficarão perto dos parques do Ibirapuera, da Independência e da Aclimação.

O trajeto deve durar 30 minutos e passar por 25 estações. Hoje, o percurso de 32 km leva cerca de 1h15 de ônibus e 40 minutos de carro, segundo estimativa feita pela reportagem no Google Maps.

A linha deve ter duas fases de implantação. A primeira etapa prevê 16 estações, ligando a Oscar Freire a Abel Ferreira, na zona leste. A segunda fase estima nove estações da Abel Ferreira até a Cidades Tiradentes, segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos do governo. Cerca de 226,8 milhões de passageiros deverão ser beneficiados pela linha anualmente.

Até julho, a linha 16-Violeta estava com o projeto em fase de estudos, segundo a SPI. Depois, ainda haverá as etapas de audiência pública, edital, leilão e firmamento do contrato.

A estimativa do governo de São Paulo é que o contrato com a empresa vencedora do leilão de concessão, que fará as obras e será responsável pela operação da linha, seja firmado no segundo semestre de 2026. Só depois dessa etapa é que a construção poderá começar. A gestão estadual diz que a companhia terá o prazo de oito anos para a construção do ramal e mais 22 anos para a administração.

Imagem: Arte UOL

Linha 17-Ouro

Projeto da linha 17-Ouro Imagem: Divulgação/Metrô

O monotrilho do Morumbi até o aeroporto de Congonhas, na zona sul, está previsto para funcionar a partir do segundo semestre de 2026. Ainda não há mês definido para abertura completa aos passageiros. Porém, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que a partir de março do próximo ano deve ser iniciada a operação assistida da linha. A estimativa é que cerca de 100 mil passageiros sejam transportados diariamente.

O Metrô informou ao UOL que as obras estão em "ritmo acelerado". O empreendimento (projetos, obras civis, sistemas e trens) tinham 83,69% de avanço até o fim de julho, enquanto o andamento da instalação do sistema elétrico passava de 60%.

Serão oito estações por 6,7 km com duas conexões (nas linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás). A linha contará com um pátio na Água Espraiada para abrigar e fazer a manutenção de composições.

Imagem: Arte UOL

Linhas 19-Celeste

Prevê a ligação das linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô com Guarulhos (SP). Na rota entre a estação Palmeiras-Barra Funda e Itaquera, a conexão será na estação Anhangabaú. Na rota entre Tucuruvi e Jabaquara, a ligação será na estação São Bento.

Ainda está na fase de assinar os contratos para início do projeto técnico (coleta de informações detalhadas para a construção da linha) até o fim de 2025. As obras devem começar em 2026 e durar até 75 meses —pouco mais de seis anos.

Expectativa é que a linha tenha 17,6 km, 15 estações e transporte até 630 mil passageiros por dia, com frota de 31 trens. O Metrô promete redução do tempo de deslocamento em até uma hora.

Imagem: Arte UOL

Linha 20-Rosa

Plano é ligar Lapa a Santo André, conectando bairros das zonas oeste, sul e sudeste de São Paulo ao ABC Paulista. Projeto prevê 31,1 km de extensão e 24 estações para transportar até 1,2 milhão de passageiros por dia, com frota de 50 trens.

Até abril, o projeto básico estava em fase de elaboração. O estudo, previsto para julho de 2026, é necessário para viabilizar a licitação das obras e definir o modelo de implantação da linha.

Imagem: Arte UOL

Linha 22-Marrom

Linha 22-Marrom pode ter 19 estações Imagem: Cedido ao UOL/Metrô de São Paulo

A linha deve ligar a zona oeste de São Paulo a Cotia (SP), passando por Osasco (SP), e percorrendo 19 estações. Com 29 km de extensão, será uma "alternativa eficiente à rodovia Raposo Tavares, atualmente sobrecarregada", segundo o Metrô, transportando até 650 mil passageiros por dia.

Linha está na primeira fase de estudo. Nesta etapa inicial, é avaliado o impacto ambiental e feitas as investigações geotécnicas para definir o traçado do ramal, estrutura das estações, túneis e soluções construtivas.