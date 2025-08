Atos pelo país testam força de Bolsonaro após tornozeleira e tarifaço

Ao menos 15 capitais brasileiras receberão atos da direita hoje em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é obrigado a ficar em casa em Brasília por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Manifestações ocorrem após medidas cautelares contra Bolsonaro e sanções dos Estados Unidos. A ideia de espalhar atos pelo país, segundo os organizadores, é para "marcar posição". "Queremos mostrar que há uma insatisfação no Brasil com esse ativismo judiciário e o Congresso omisso", afirmou o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), que ajudou o pastor Silas Malafaia na organização do evento na avenida Paulista.

Atos foram convocados após Moraes determinar uso de tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. A operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro ocorreu por suspeita de crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. As ações de Eduardo Bolsonaro (PL) nos EUA provocaram a decisão.

Tarifaço e aplicação da Lei Magnitsky deram força para ato, afirmam bolsonaristas. A campanha de sanções ao Brasil vem sendo trabalhada por Eduardo desde o início do ano. Por outro lado, o grupo político tem sido pressionado por setores da economia que devem ser prejudicados com as decisões do presidente Donald Trump.

A possível baixa participação de apoiadores do ex-presidente já é minimizada. "Sempre digo que número é bobagem, manda a esquerda colocar um terço do que colocamos na rua e acaba com a conversa, certo? Vamos marcar posição, o resto é conversa", disse Malafaia. A última manifestação em São Paulo reuniu cerca de 12 mil pessoas.

Família Bolsonaro e principal afilhado político não estarão em São Paulo. Palco do principal ato de hoje, a Paulista não receberá os filhos do ex-presidente nem a ex-primeira-dama Michelle (PL), conforme mostrou o UOL. Tarcísio de Freitas marcou cirurgia para o mesmo dia —bolsonaristas afirmam que ele vai "escorar no atestado" para não se posicionar.

Estamos debaixo de censura, de um ditador chamado Alexandre de Moraes, ele [Bolsonaro] não pode correr risco de um cara que não tem lógica, não existe direito, não existe justiça, não vai ter telão nenhum, fala nenhuma dele.

Silas Malafaia, organizador do ato na avenida Paulista

Esforço total

A tentativa de um ato expressivo mobilizou o bolsonarismo raiz. Deputados e senadores da direita conservadora e ideológica foram convocados para organizarem atividades em suas bases, incentivando a participação no protesto de hoje.

A principal aposta foi a combinação buzinaço e adesivaço. A tática consiste em mobilizações nos semáforos situados nas vias mais movimentadas de cada cidade.

Bonecos de Moraes e Lula foram recrutados. Vestidos com roupa de presidiário na maioria das vezes, eles estavam ao lado de faixas onde se liam frases como "se quer o impeachment de Xandão, buzine".

Motoristas que aderiam tinham um adesivo colocado no vidro do carro. A estratégia mirou fazer barulho na cidade e produzir imagens que abasteceram as redes sociais com vídeos de convocação para o ato.

A tática representou uma mudança de estratégia. Diferentemente de manifestações anteriores, desta vez a anistia foi escanteada e os principais slogans eram contrários aos inimigos do bolsonarismo: Lula e Moraes.

Deputados estaduais e vereadores foram chamados a ajudar. A intenção foi dar capilaridade à organização da manifestação. Eles foram incentivados a imprimir adesivos convidando a militância.

Para aumentar a adesão, foi dito que haveria recompensa política. Os deputados estaduais e vereadores ouviram sugestão de colocarem seus nomes nos adesivos para serem lembrados pelo eleitor na hora da escolha dos candidatos.

Partido Republicanos já vê fraqueza em Bolsonaro

Lideranças do Republicanos do interior de São Paulo demonstraram preocupação com quórum do ato. Houve dificuldade de encontrar interessados em viajar à capital nos ônibus fretados para o evento. Pelas contas dessa lideranças, a adesão estava em um terço da obtida em fevereiro de 2024, quando um ato na Paulista reuniu 185 mil pessoas.

Para esses aliados, o enfraquecimento político de Bolsonaro explica o desânimo dos potenciais manifestantes. O maior comprometimento com o ato do final de semana no interior foi entre fiéis de igrejas evangélicas, com o incentivo de pastores, segundo políticos do partido de Tarcísio.

Boa parte das 80 cidades do interior comandadas pelo Republicanos terão suas próprias carreatas e passeatas. O partido, assim como Tarcísio, tem buscado manter uma distância segura do bolsonarismo —principalmente após a operação da PF contra o ex-presidente e as sanções dos Estados Unidos ao Brasil.