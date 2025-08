Na Paulista, Nikolas pede prisão de Moraes e liga para Bolsonaro por vídeo

Sem a família Bolsonaro e sem o governador de São Paulo, o ato bolsonarista na avenida Paulista hoje, em São Paulo, teve como destaque o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes e ligou para Jair Bolsonaro por videochamada.

O que aconteceu

Discurso de Nikolas mirou ataques a Moraes e Lula. "Nós não vamos nos curvar a você", disse o deputado. Ele também afirmou que quer ver o ministro do STF "atrás das grades". "Tenho um recado para te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. Eu posso ter rede social. E eu posso também usar pente de cabelo", disse o parlamentar.

O deputado mineiro mostrou avenida Paulista para Bolsonaro. "Você não pode falar, mas pode ver", afirmou Nikolas. Bolsonaro cumpre medidas cautelares e está proibido de sair de casa aos fins de semana. Ele está em Brasília.

Tarcísio marcou cirurgia e Michelle ficou no Pará. O governador de São Paulo marcou uma cirurgia para hoje —é a primeira vez que ele não participa de um protesto bolsonarista. Já a ex-primeira-dama decidiu ficar em Belém, onde participou de uma agenda do PL Mulher no sábado. Os filhos do ex-presidente também não marcaram presença na capital paulista —Flávio participou do protesto no Rio, Carlos em Santa Catarina e Eduardo está nos EUA.

Sem a presença deles, vereadores, deputados e o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo (PL), discursaram. "Vão falar que flopou. Flopou aonde?", disse o deputado Marco Feliciano, minimizando possíveis críticas sobre o tamanho do ato. "Os senadores não fazem a lição de casa", afirmou Mello Araújo em referência ao pedido de impeachment contra Moraes.

Manifestantes usaram símbolos dos EUA e pediram o impeachment de Alexandre de Moraes. Os apoiadores também levaram faixas agradecendo a Donald Trump —o presidente norte-americano anunciou sanções ao ministro do STF, além de oficializar a tarifa de 50% aos produtos brasileiros. Outras capitais também convocaram manifestações.

Coro de "fora Xandão" foi puxado por locutor do evento. O ministro do STF é criticado pelos bolsonaristas devido ao julgamento contra o ex-presidente na trama golpista e dos atos antidemocráticos. Bolsonaro está em casa, em Brasília, devido as medidas cautelares determinadas por Moraes.

Atos foram convocados após Moraes determinar uso de tornozeleira eletrônica por Jair Bolsonaro. A operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro ocorreu por suspeita de crimes de coação no curso do processo da tentativa de golpe, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. As ações de Eduardo Bolsonaro (PL) nos EUA provocaram a decisão.