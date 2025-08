Assessor de Trump acusa Índia de financiar guerra da Rússia na Ucrânia

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - Um importante assessor do presidente norte-americano, Donald Trump, acusou no domingo a Índia de financiar efetivamente a guerra da Rússia na Ucrânia comprando petróleo de Moscou, depois que o líder dos Estados Unidos aumentou a pressão sobre Nova Délhi para que pare de comprar petróleo russo.

"O que ele (Trump) disse muito claramente é que não é aceitável que a Índia continue a financiar essa guerra comprando petróleo da Rússia", declarou Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca e um dos assessores mais influentes de Trump.

A crítica de Miller foi uma das mais fortes já feitas pelo governo Trump sobre um dos principais parceiros dos EUA no Indo-Pacífico.

"As pessoas ficarão chocadas ao saber que a Índia está basicamente empatada com a China na compra de petróleo russo. Esse é um fato surpreendente", disse Miller no programa "Sunday Morning Futures", da Fox News.

A Embaixada da Índia em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fontes do governo indiano disseram à Reuters no sábado que Nova Délhi continuará comprando petróleo de Moscou, apesar das ameaças dos EUA.

Uma tarifa de 25% sobre os produtos indianos entrou em vigor na sexta-feira como resultado da compra de equipamentos militares e energia da Rússia. Trump também ameaçou impor tarifas de 100% sobre as importações de países que compram petróleo russo, a menos que Moscou chegue a um grande acordo de paz com a Ucrânia.

Miller amenizou suas críticas destacando o relacionamento de Trump com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que ele descreveu como "extraordinário".