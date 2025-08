Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em cidades do país em protestos contra Moraes e Lula

(Reuters) - Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram em ruas de diversas cidades do país neste domingo em protestos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a favor da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Bolsonaro não compareceu, mas foi colocado ao telefone no ato do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, pelo filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa nos fins de semana e feriado por determinação de Alexandre de Moraes.

"É lógico que ele queria estar aqui...mas eu falei o seguinte: calaram a voz da maior língua da política brasileira, mas reacenderam a chama da esperança e ligaram a voz de milhões de brasileiros em todo o Brasil que estão se manifestando hoje", disse o senador Flávio Bolsonaro a jornalistas.

Moraes tomou a decisão de impor medidas cautelares contra Bolsonaro por entender que ele e o filho Eduardo atuaram junto a autoridades dos Estados Unidos em busca de interferir nas ações do STF. Eduardo licenciou-se do mandato de deputado e está nos EUA, onde tem feito campanha para que o governo norte-americano determinasse sanções a autoridades brasileiras.

O governo do presidente norte-americano, Donald Trump, impôs tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros para combater o que ele chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro, além de determinar sanções financeiras contra Moraes sob a Lei Magnitsky, acusando-o de autorizar prisões arbitrárias antes de julgamento e de suprimir a liberdade de expressão.

Moraes é relator do processo em que Jair Bolsonaro é réu acusado de tramar um golpe de Estado após perder a eleição presidencial de 2022.

Nos protestos pelo país, os apoiadores de Bolsonaro, vestidos com a camisa da seleção brasileira, gritavam "Magnitsky" e xingavam Moraes e Lula. Também eram vistas bandeiras dos EUA e cartazes em apoio a Trump.

Em São Paulo, a manifestação ocorreu na Avenida Paulista, onde faixas criticavam o STF e pediam anistia aos envolvidos nos ataques aos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023.

(Reportagem de Tatiana Ramil em São Paulo e Rodrigo Viga Gaier no Rio de Janeiro)