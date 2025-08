Acionistas minoritários da BRF apoiam acordo com Marfrig

Por Ana Mano

SÃO PAULO (Reuters) - A maioria dos acionistas minoritários da empresa de alimentos BRF aprovou a proposta de combinação de negócios com a Marfrig, segundo comunicado divulgado em fato relevante no sábado.

A junção das empresas criará outra companhia global de alimentos com origem no Brasil e fábricas na América do Sul, América do Norte, Oriente Médio e China.

De acordo com o comunicado, 71,4% dos acionistas minoritários da BRF aprovaram os termos do acordo com a Marfrig, sem incluir as abstenções.

Acionistas representando 90% do "free float" da BRF votaram, segundo o documento.

Os resultados indicam apoio para a conclusão do negócio antes de uma assembleia geral extraordinária de acionistas marcada para 5 de agosto.

Em maio, a Marfrig revelou um plano para concluir sua aquisição da BRF, um movimento que pode ser seguido pela listagem de ações da nova empresa, a ser chamada de MBRF, nos Estados Unidos.

Através de comunicados ao mercado, Marfrig e BRF disseram que o acordo proposto envolveria uma troca de ações pela qual os acionistas da BRF receberiam 0,8521 ação da Marfrig para cada ação da BRF que possuírem.

A MBRF também controlará a National Beef, de propriedade da Marfrig, uma processadora de carnes sediada nos EUA.