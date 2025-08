Viagem de prefeito e secretário de Belo Horizonte a Israel custou R$ 23 mil

A viagem de Álvaro Damião (União Brasil), prefeito de Belo Horizonte, e Márcio Lobato, secretário de Segurança Pública da cidade, a Israel custou mais de R$ 23 mil aos cofres da capital mineira.

O que aconteceu

Custos foram publicados hoje no Diário Oficial do Município. Segundo os relatórios da viagem realizada em junho deste ano, foram gastos R$ 11.962,36 com diárias, traslados e seguro-viagem do prefeito. Outro extrato mostra custos não especificados de R$ 11.627,55 referentes à viagem do secretário municipal de Segurança Pública.

Objetivo da viagem é classificado como de "interesse do município". No caso do prefeito, a meta é dada como cumprida. No relatório de Márcio Lobato, no entanto, o objetivo — que inclui "aprimoramento de mão de obra" — aparece como "parcialmente cumprido", "tendo em vista a deflagração da guerra entre Israel e Irã". A delegação brasileira precisou se proteger em bunkers durante os ataques entre os países.

Viagem teria sido custeada por Tel-Aviv. Os gastos da ida da comitiva a Israel — que incluiu prefeitos, vice-prefeitos e secretários de segurança urbana — foram cobertos através da Mashav, agência de cooperação internacional do governo israelense.

O UOL entrou em contato com a prefeitura de BH para questionar os gastos, mas não conseguiu resposta até a publicação desta reportagem. A matéria será atualizada se houver retorno.

Comitiva brasileira viajou para feira de segurança

Segundo a Embaixada de Israel no Brasil, duas delegações brasileiras visitaram Israel a convite da Mashav. Segundo a embaixada, as visitas tiveram como foco a troca de conhecimentos em áreas relacionadas à inovação, métodos de trabalho e tecnologias avançadas em segurança pública, cidades inteligentes, medicina, agricultura e desenvolvimento social.

Delegação visitou "municípios inteligentes" do país. Segundo a embaixada, eles também conheceram programas israelenses focados na segurança nas cidades, incluindo um programa especial chamado "Cidade Sem Violência" —que tem como ponto central serviços de inteligência e vigilância.

Evento com programação para 10 dias previa visita a feira de tecnologia e vigilância para prefeitos. O UOL teve acesso a programação completa da viagem. Os eventos voltados à segurança pública se concentravam nos dias 17, 18 e 19. Na terça-feira, pela manhã, havia a previsão de uma reunião com autoridades da cidade de Rishon Letzion, a cerca de 20 km de Tel Aviv. No encontro, seriam abordados "equipamentos municipais e modelos de atuação em situações de emergência". Nesse encontro, estava prevista uma visita a uma empresa municipal de segurança.

Comitiva visitaria feira de "inovação e tecnologia urbana", mas o evento foi cancelado após ataques se intensificarem. Na programação entregue aos prefeitos, constava uma abertura de gala com a presença do presidente de Israel, Israel Yitzhak Herzog. As visitas a feira aconteceriam também na quarta e na quinta-feira, nos dias 18 e 19, respectivamente, e uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Estado de Israel.

Damião diz ter sido orientado a propagar versão pró-Israel

Porta-voz de Israel pediu que autoridades fossem "embaixadores da verdade" pró-governo no retorno ao Brasil. "Eu quero que vocês, quando voltarem ao Brasil, que vocês possam ser embaixadores, não de Israel, mas embaixadores da verdade", disse o brasileiro Rafael Rozenszajn, representante do Ministério da Defesa israelense. Os vídeos com as falas do porta-voz foram publicados pelo site O Potiguar e tiveram o conteúdo confirmado por Damião, que acompanhou a palestra.

Palestra ocorreu no dia 15 de junho. O pedido para as autoridades propagarem a versão do governo israelense, segundo Álvaro Damião, ocorreu um dia antes de a comitiva deixar Israel.

Damião teria questionado porta-voz sobre autoridades terem sido levadas a Israel às vésperas de ofensiva contra o Irã. "Vocês sabiam que essa guerra ia acontecer e, mesmo assim, trouxeram a gente para cá?", relatou o prefeito ao UOL ao dizer que questionou o representante do Ministério da Defesa.

Rafael afirmou que a imprensa brasileira publica "narrativas enganosas" contra Israel. Durante a apresentação, ele disse que os veículos de comunicação do Brasil propagam a versão do grupo extremista Hamas e do Irã, em detrimento da verdade dos fatos, que, segundo o porta-voz, viria do regime de Benjamin Netanyahu.

Damião disse que foi ao evento por achar que se trataria de uma reunião para falar do retorno ao Brasil. "O que eu pensei? Nessa reunião do exército, eles vão nos dar as condições que estamos exigindo para nos levar com segurança até a fronteira da Jordânia", relatou o prefeito.

Quando a palestra começou, Damião disse ter percebido que o assunto não era este. "O rapaz que comandou a reunião, na verdade, deu uma palestra. E ele só falava números da guerra e chegou a falar que nós seríamos representantes de Israel no Brasil."

"Ele estava querendo fazer propaganda de Israel", disse Damião. "Não achei aquilo apropriado", declarou também. Após a palestra, o prefeito contou que participou de uma reunião com representantes da diplomacia israelense, na qual foram garantidas as condições para que a comitiva deixasse o país em segurança.

Palestra não estava na programação da visita oficial. Segundo Damião, as autoridades só foram avisadas do evento, que ocorreu na noite de 15 de junho, na tarde daquele dia.

O prefeito não acredita que o objetivo da viagem tenha sido doutrinar os prefeitos para propagar a versão israelense. "Não acredito nisso. Nós fomos lá para esse evento sobre segurança urbana. No meio dessa programação, começou a guerra e aproveitaram o evento para isso."