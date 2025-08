Ucrânia diz ter atingido instalações petrolíferas e aeródromo militar da Rússia

KIEV (Reuters) - As Forças Armadas da Ucrânia disseram no sábado que atingiram instalações de petróleo dentro da Rússia, incluindo uma grande refinaria, além de um aeródromo militar para drones e uma fábrica de eletrônicos.

Em uma declaração no Telegram, as Forças de Sistemas Não Tripulados (USF) da Ucrânia disseram ter atingido a refinaria de petróleo em Ryazan, cerca de 180 km a sudeste de Moscou, causando um incêndio em suas instalações.

Também foi atingida, segundo a USF, a instalação de armazenamento de petróleo Annanefteprodukt na região de Voronezh, que faz fronteira com o nordeste da Ucrânia.

A declaração não especificou como as instalações foram atingidas, mas a USF é especializada em guerra de drones, incluindo ataques de longo alcance.

Não houve comentário imediato da Rússia sobre os ataques relatados contra suas instalações de infraestrutura.

Separadamente, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) disse que seus drones atingiram o aeródromo militar russo de Primorsko-Akhtarsk, que tem sido usado para lançar uma série de drones de longo alcance contra alvos na Ucrânia.

O SBU afirmou que também atingiu uma fábrica em Penza que, segundo ele, abastece o complexo militar-industrial da Rússia com produtos eletrônicos.

No início da invasão em grande escala da Rússia em 2022, a Ucrânia não tinha resposta para a vasta capacidade de ataque de longo alcance de Moscou, mas desde então construiu uma frota de drones kamikaze de longo alcance capazes de transportar ogivas explosivas por muitas centenas de quilômetros.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em seu relato diário que suas unidades de defesa derrubaram um total de 338 drones ucranianos durante a noite. Seus relatos não informam quantos drones ucranianos foram lançados em um determinado momento.

Por sua vez, a Força Aérea da Ucrânia afirmou ter derrubado 45 dos 53 drones russos lançados em direção ao seu território durante a noite.

Na frente de batalha do leste da Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, as forças russas capturaram o vilarejo de Oleksandro-Kalynove, na região de Donetsk, no sábado.

A Reuters não pôde verificar imediatamente o relato do campo de batalha.

As forças russas agora controlam quase 20% da Ucrânia no leste e no sul do país, após três anos e meio de guerra.

(Por Max Hunder, com reportagem adicional de Alexander Marrow)