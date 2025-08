Ucrânia afirma ter descoberto grande esquema de corrupção na aquisição de drones

Por Max Hunder

KIEV (Reuters) - Os órgãos anticorrupção da Ucrânia disseram no sábado que descobriram um grande esquema de corrupção que adquiria drones militares e sistemas de interferência de sinal a preços inflacionados, dois dias depois que a independência das agências foi restaurada após grandes protestos.

A independência dos investigadores e promotores anticorrupção da Ucrânia, Nabu e Sapo, foi restabelecida pelo Parlamento na quinta-feira, depois que uma medida para retirá-la resultou nas maiores manifestações do país desde a invasão da Rússia em 2022.

Em uma nota publicada por ambas as agências nas mídias sociais, a Nabu e a Sapo disseram que pegaram um parlamentar em exercício, duas autoridades locais e um número não especificado de funcionários da guarda nacional recebendo subornos. Nenhum deles foi identificado.

"A essência do esquema era fechar contratos estatais com empresas fornecedoras a preços deliberadamente inflacionados", informou a nota, acrescentando que os infratores haviam recebido propinas de até 30% do custo de um contrato. Quatro pessoas foram presas.

"Só pode haver tolerância zero para a corrupção, trabalho em equipe claro para expor a corrupção e, como resultado, uma sentença justa", escreveu o presidente Volodymyr Zelenskiy no Telegram.

Zelenskiy, que tem amplos poderes presidenciais em tempos de guerra e ainda goza de ampla aprovação entre os ucranianos, foi forçado a uma rara reviravolta política quando sua tentativa de colocar a Nabu e a Sapo sob o controle de seu procurador-geral provocou os primeiros protestos nacionais da guerra.

Zelenskiy disse posteriormente que tinha ouvido a raiva do povo e apresentou um projeto de lei restaurando a antiga independência das agências, que foi votado pelo Parlamento na quinta-feira.

Os aliados europeus da Ucrânia elogiaram a medida, pois haviam expressado preocupações com a retirada original do status das agências.

Importantes autoridades europeias disseram a Zelenskiy que a Ucrânia estava colocando em risco sua candidatura à adesão à União Europeia ao restringir os poderes de suas autoridades anticorrupção.

"É importante que as instituições anticorrupção operem de forma independente, e a lei adotada na quinta-feira garante a elas todas as oportunidades para uma verdadeira luta contra a corrupção", escreveu Zelenskiy no sábado, depois de se reunir com os chefes das agências, que o informaram sobre a última investigação.