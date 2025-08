Traficante ligado ao PCC é preso na Argentina após usar cartão de crédito

O traficante Fabio Rosa Carvalho foi preso ontem em Buenos Aires, numa operação conjunta de agentes locais com a Polícias Federal do Brasil e Civil do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Corrida em aplicativo de transporte paga com cartão de crédito indicou a policiais localização de foragido. Com a informação em mãos, os agentes efetuaram a prisão de Carvalho ao tentar embarcar no carro no bairro de Caballito. Ele não reagiu à abordagem.

Durante passagem pela Bolívia, foragido firmou aliança com o PCC. De acordo com a polícia gaúcha, o acordo foi firmado no período em que o traficante ficou escondido na cidade de Santa Cruz de La Sierra.

Traficante estava foragido desde fevereiro de 2023. Nessa ocasião, ele rompeu a tornozeleira eletrônica que usava desde outubro de 2022, após ser condenado por tráfico de drogas, roubo e homicídios.

Policiais brasileiros estavam na Argentina desde a última terça-feira. Inicialmente, eles receberam a informação de que o foragido estava na cidade de Concórdia, onde realizaram diligências e descobriram que Carvalho estava, na verdade, hospedado em um apartamento em Buenos Aires.

Carvalho é uma das principais lideranças da 'Os Manos', organização criminosa do Rio Grande do Sul. Juntamente com os Balas na Cara, o grupo é um dos maiores do tipo em atuação hoje no estado. O uso de armamento pesado financiado por meio de roubos a bancos no interior do estado é uma das marcas da facção.

O UOL tenta localizar a defesa de Fabio. O espaço fica aberto para posicionamento.