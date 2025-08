Tio de Michelle Bolsonaro é solto em audiência de custódia, diz advogado

Do UOL, em São Paulo

A Justiça do DF decidiu soltar Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, em audiência de custódia, realizada na manhã de hoje.

O que aconteceu

Prisão ocorreu por pornografia infantil. Gilberto, de 52 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão devido a uma investigação sobre armazenamento de material de exploração sexual infantojuvenil na internet, informou a Polícia Civil de Goiás. A ação teve apoio da Polícia Civil do DF.

Tribunal de Justiça do DF concedeu liberdade provisória ao homem. Ele deve deixar a carceragem da Polícia Civil ainda hoje, segundo informações do advogado dele, Samuel Magalhães, ao UOL.

Gilberto tinha sido preso ontem em flagrante em Ceilândia, no Distrito Federal. Defesa, no entanto, pediu à Justiça pela soltura dele durante a sessão, argumentando que o homem é réu primário, tem bons antecedentes criminais e possui residência fixa.

Ele continuará respondendo o processo com medidas cautelares. Conforme a defesa, ele será posto em liberdade sob a condição de comparecer a todos os atos do processos, manter seu endereço atualizado e não deixar o Distrito Federal por mais de 30 dias sem se comunicar com a 2ª Vara Criminal de Ceilândia.

Polícia analisa celular de Gilberto

Centenas de arquivos digitais de abuso sexual infantil foram compartilhados na internet, segundo a investigação. As autoridades disseram que o mandado foi aceito pela Justiça devido a "robustez dos elementos colhidos" na apuração. Também foi aprovada a quebra telemática de aparelhos eletrônicos para auxiliar no aprofundamento das investigações.

Policiais civis encontraram no celular de Gilberto diversas fotos e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Os arquivos estavam armazenados na memória do dispositivo do homem, que é surdo.

Celular de Gilberto foi apreendido e passará por análise pericial para subsidiar a investigação, segundo as autoridades. Não foi informado se outros equipamentos eletrônicos do homem foram apreendidos.

A reportagem também tenta contato com a assessoria da ex-primeira-dama. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.