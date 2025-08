Relatório da PF mostra que tio de Michelle enviou 10 arquivos de pedofilia

Do UOL, em Brasília

Um relatório da Polícia Federal mostra que Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, compartilhou "ao menos dez arquivos contendo abuso sexual infantil" pelo Facebook a partir de seu email e IP de sua residência. Ele foi preso ontem no DF e solto hoje —segundo seu advogado— depois de audiência de custódia sob suspeita de pedofilia.

O que aconteceu

Gilberto Ferreira Firmo, 52, que é surdo e é conhecido como "Mudinho", foi preso em sua casa em Ceilândia, no Distrito Federal, ontem (1º) como alvo da Operação Arcanjo X —que é da Polícia Civil de Goiás. Hoje, ele foi solto após uma audiência de custódia. Em um dos celulares apreendidos, foi encontrado material de pedofilia e pornografia, conforme laudo dos peritos obtido pelo UOL.

O advogado de Gilberto, Samuel Magalhães, disse que não obteve cópia do inquérito e reforçou que seu cliente nega todos os crimes.

Durante depoimento na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Distrito Federal, na manhã de ontem, a delegada de Polícia Civil questionou Gilberto sobre o relatório encaminhado pela Polícia Federal sobre as atividades dele na internet. O documento "indica o envio de ao menos dez arquivos contendo abuso sexual infantil", segundo ela. "O tema era conteúdo sexual a partir da sua conta de email e IP [protocolo que internet que identifica a origem do aceso ao celular ou computador] residencial", continuou.

Com ajuda de um intérprete de libras, Gilberto respondeu à delegada da Polícia Civil do DF —que trabalha em conjunto com a Polícia Civil de GO— que ignorava o relatório e negou ter enviado os arquivos.

Não mandou nada.

Resposta de Gilberto Firmo, segundo intérprete de Libras à delegada

Gilberto disse que recebia vários materiais de pedofilia e pornografia num grupo de aplicativo de mensagens com sete pessoas, sendo cinco surdos e dois intérpretes de Libras, mas que pedia para essas pessoas pararem de mandar imagens para ele. Segundo Gilberto, a pessoa "era teimosa e continuava mandando pra ele", de acordo com a interpretação do depoimento.

Uma das imagens no telefone dele continha um vídeo de um adulto praticando sexo com um adolescente. Interrogado, Gilberto disse que o homem é um amigo seu de São Paulo que faz parte do grupo virtual em rede social. Ele disse à polícia que conheceu esse amigo há muitos anos.

Michelle divulgou nota em que condenou o crime e afirmou não manter relação com ele há 18 anos, portanto, desde 2007, porém a ex-primeira-dama declarou na campanha eleitoral de 2018 que Gilberto "plantou uma sementinha na minha [sua] vida e despertou meu [seu] amor pela Libras", segundo o site Metrópoles.

O advogado de Gilberto confirmou que Michelle aprendeu Libras "primeiro para se comunicar com o tio". Ele afirmou à reportagem que, "às vezes, eles têm contato em algum ou outro evento" e que há vídeos de três anos atrás em que a própria ex-primeira-dama menciona o tio publicamente.

Na nota, Michelle rejeitou qualquer vinculação dela com o crime. "Rejeito com veemência qualquer tentativa de atrelar meu nome ou minha reputação pessoal e profissional a atos praticados por terceiros, parentes ou não. Cada pessoa é responsável e deve responder, individualmente, por seus atos."

"Sou inocente", teria dito suspeito

O advogado de Gilberto disse que conversou com ele hoje pela manhã com a ajuda de outro intérprete de Libras pouco antes da audiência de custódia. Na ocasião, ele negou todos os crimes dos quais é suspeito.

Não pratiquei esse crime. Sou inocente e consigo provar. Eu reafirmo que sou inocente.

Gilberto, segundo intérprete de Libras ao advogado

O advogado disse que, hoje, Gilberto negou que faça parte de grupos de redes sociais ou WhatsApp para compartilhar pornografia infantil.

"Mudinho" já se envolveu em furto contra vizinha

- Segundo o Ministério Público do DF, Gilberto é conhecido como "Mudinho". A suspeita de pedofilia não é a primeira passagem do tio de Michelle pelo Judiciário. Ele foi denunciado pela Promotoria numa ação por furto qualificado de uma vizinha que morava no mesmo lote dele em 2021. O MP diz que dois criminosos entraram na casa com a ajuda de Gilberto.

Segundo o MP, o trio levou um aparelho de TV de 46 polegadas, outra TV de 32 polegadas, um computador portátil, roupas usadas e bijuteria da mulher, que vivia na residência "onde reside o investigado GILBERTO, conhecido por 'Mudinho'".

GILBERTO concorreu para o crime ao tempo em que facilitou o acesso de JOHNATHAN à casa de [nome da vítima ocultado], pois franqueou o acesso à sua casa e deixou seu cachorro amarrado para que JOHNATHAN pulasse o muro da casa dele (GILBERTO) e acessasse a casa da vítima.

Ministério Público do Distrito Federal

Ele ofereceu um acordo para Gilberto confessar o crime e pagar R$ 2.600 pelos bens roubados, mas o tio de Michelle se negou a assinar o acordo. Os outros dois réus já foram condenados. O tio de Michelle ainda responde a processo.

A Polícia Civil do Distrito Federal anotou ainda mais duas passagens de "Mudinho". Uma acusação de roubo em 1991, com a participação de ao menos mais duas pessoas - não há informações sobre o resultado desse processo. Houve uma outra acusação semelhante de roubo em 1983, mas o processo foi arquivado em 1997.