'Pele e osso': familiares reagem a vídeo de refém divulgado pelo Hamas

Após o Hamas divulgar um vídeo de um refém israelense dentro de um túnel subterrâneo em condições degradantes, familiares foram às ruas de Tel Aviv pedir por um cessar-fogo e pela libertação dos sequestrados.

O que aconteceu

O Hamas divulgou um vídeo em que mostra um sequestrado israelense em condições precárias, pálido e desnutrido. O registro que mostra o refém Evyatar David, 24, foi publicado ontem, quase dois anos após o ataque de 7 de outubro e 2023, que vitimou mais de mil pessoas.

A família de David discursou hoje na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, pedindo para que os sequestrados sejam libertados. "Eles estão à beira absoluta da morte. Na sua condição atual e inimaginável, eles podem ter apenas dias de vida", disse Ilay David, irmão de Evyatar.

Não como há vários dias seguidos. Estou numa situação muito, muito, muito difícil

Evyatar David, em vídeo

"Nossos irmãos estão se transformando em pele e osso", disse um familiar de Matan Zangauker, outro refém. Centenas de milhares de pessoas se reuniram em apoio aos reféns enquanto pedem solução para um cessar-fogo.

O vídeo ganhou repercussão em um momento delicado da guerra, em que Israel acredita que cerca de 20 reféns ainda estejam vivos. Mais de cem sequestrados acabaram libertados depois de dois cessar-fogo de curta duração — o último deles em março — mas acredita-se que 30 estão mortos. Forças israelenses chegaram a relatar que encontraram corpos enquanto avançavam por Gaza.

As imagens do refém David contrasta com imagens que retratam a fome que afeta moradores de Gaza e já matou dezenas de pessoas. Israel tem limitado a quantidade de ajuda humanitária que chega a população — grande parte dos dois milhões de habitantes de Gaza não come há dias, relatou o Programa Mundial de Alimentos.

Até o momento, estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram em Gaza. Entre as vítimas da guerra estão crianças e idosos.