R$ 1 bilhão e 8.300 m²: como será salão de baile de Trump na Casa Branca

A Casa Branca deve ganhar um grande salão de baile. O presidente Donald Trump anunciou a construção de um novo espaço para eventos formais dentro do complexo presidencial, com 8,3 mil metros quadrados e capacidade para até 650 pessoas sentadas.

O que aconteceu

Projeto promete mudar a história da residência presidencial. Segundo a Casa Branca, essa será a maior transformação no prédio em décadas — a última grande alteração foi feita no governo de Harry Truman, em 1952. O novo salão ocupará o espaço onde hoje está a Ala Leste, que será "modernizada". A obra está prevista para começar em setembro de 2025 e terminar antes do fim do mandato atual de Trump.

Trump prometeu não usar verba pública na construção. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que o custo estimado de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) será coberto por Trump e outros doadores, que ainda não tiveram seus nomes divulgados.

Salão de baile de Trump ficará próximo ao prédio principal da Casa Branca Imagem: Divulgação/White House

Novo espaço vai substituir tendas usadas atualmente. O novo salão terá 8,3 mil m² — três vezes mais que a East Room, hoje a maior sala da Casa Branca. Com decoração clássica, colunas ornamentadas e lustres, o salão vai eliminar a necessidade de instalar grandes tendas externas em recepções diplomáticas.

Querem um salão de baile na Casa Branca há mais de 150 anos, mas nunca houve um presidente que fosse bom em salões de baile — realmente bom, de verdade. Quando há grandes eventos — você recebe o presidente da China, o presidente de qualquer lugar — e há grandes multidões, sempre usam uma tenda. Donald Trump, em entrevista coletiva na quinta-feira (31)

Arquitetura clássica e localização preservada. O projeto será liderado pela McCrery Architects, especializada em design clássico. A construção ficará próxima ao prédio principal, mas sem interferir na estrutura original. Segundo Jim McCrery, arquiteto-chefe do escritório, o salão será uma "renovação necessária, preservando ao mesmo tempo a elegância do design clássico e a importância histórica". A obra será executada pela Clark Construction, com engenharia da AECOM.

Escritórios da Ala Leste serão transferidos temporariamente. Durante a construção, escritórios como o da primeira-dama Melania Trump serão realocados. Segundo Leavitt, o novo prédio também trará melhorias funcionais para o espaço que atualmente abriga parte do staff presidencial.

Projeto da área externa da Ala Leste da Casa Branca, onde ficará o salão de baile de Trump Imagem: Divulgação/White House

Trump diz que ofereceu construir um salão diversas vezes ao longo dos anos, incluindo durante os governos Obama e Biden. Em 2015, o então porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, confirmou a oferta, mas afirmou que a proposta não foi considerada seriamente. "Não sei se seria apropriado ter um letreiro dourado com o nome Trump em qualquer parte da Casa Branca", disse Earnest à época.

Historiadores pedem cautela, mas reconhecem necessidade. Leslie Greene Bowman, que atua no Comitê de Preservação da Casa Branca, afirmou à BBC que espera que as mudanças "honrem e preservem as paredes que testemunharam tanta história"."Elas são recipientes preciosos do nosso legado como democracia", define a especialista.