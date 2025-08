Quem é o 'Valete de Espadas', integrante do 'Baralho do Crime' preso na BA

A Polícia Civil da Bahia prendeu ontem Antônio Bruno da Cruz Magalhães, conhecido como "Bruninho", apontado como líder do tráfico de drogas no bairro de Rio Sena, em Salvador. Ele figurava como "Valete de Espadas" no "Baralho do Crime" da SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública da Bahia), sistema que lista os criminosos mais procurados do estado.

O que aconteceu

Bruninho é apontado como chefe do tráfico em Rio Sena e investigado por crimes graves. Ele responde por homicídios, tráfico de drogas, associação e organização criminosa, possuía dois mandados de prisão em aberto e, segundo a Polícia Civil, também é acusado de extorquir trabalhadores e empresas para impedir o avanço das obras do projeto habitacional Mané Dendê, no subúrbio ferroviário de Salvador.

Investigações apontam ligação de Bruninho com a facção Bonde do Maluco, ou BDM. Após a prisão ou morte de líderes como Luiz Henrique Santos Souza, o "Demorô", e "Mad Max", ele consolidou sua posição e assumiu o controle do tráfico no bairro.

Bruninho já era monitorado pela polícia desde 2019, quando foi alvo da Operação Traque. Na ocasião, foram apreendidas armas e drogas ligadas ao grupo, mas ele não foi capturado. De acordo com apurações da Polícia Civil, ele mantinha comunicação com integrantes presos por meio de intermediários, inclusive com visitas de sua companheira a líderes encarcerados.

Ontem, Bruninho foi capturado em uma casa de luxo em Simões Filho e autuado por uso de documento falso. Segundo a Polícia Civil da Bahia, a ação foi conduzida pelo Deic (Departamento Especializado de Investigação Criminal), com apoio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), e a pena para o crime pode chegar a seis anos de reclusão.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Antônio Bruno da Cruz Magalhães até a última atualização deste texto. Tão logo haja um posicionamento, este espaço será atualizado.

O 'Baralho do Crime'

Criado em 2011 pela SSP-BA, o "Baralho do Crime" é uma ferramenta que reúne fotos e nomes dos criminosos mais procurados do estado. Cada um dos 52 suspeitos listados ocupa uma carta específica, distribuída conforme a periculosidade, e todos são procurados pela polícia.

O sistema é atualizado à medida que investigados são presos, mortos em ações policiais ou substituídos por novos alvos. As cartas, disponíveis no site do Disque Denúncia, permitem que a população envie informações anônimas sobre os foragidos, auxiliando no trabalho das polícias Civil e Militar na localização de criminosos prioritários.

Além de Bruninho, outros quatro integrantes do baralho foram capturados pelo DEIC em 2025. João Ivan Oliveira Rodrigues, o "Meiquinho" (Valete de Espadas): preso em abril em Campina Grande (PB), fundador de facção em Camaçari. Elvis Conceição Silva, o "Grude" (Quatro de Espadas): detido em julho em Bauru (SP), acusado de liderar facção no extremo sul da Bahia. Ariel Luciano Bispo (Valete de Paus): capturado em julho em Lauro de Freitas, suspeito de homicídios e ligação com o Bonde do Maluco. Matheus Pinheiro dos Santos, o "Mahalo" (Dez de Paus): preso em julho em Piraquara (PR), apontado como líder de facção em bairros de Salvador.