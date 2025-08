Primeira loja da H&M no País abrirá portas no dia 23

A varejista de moda H&M, da Suécia, anunciou nesta semana as datas de inauguração de suas duas primeiras lojas no Brasil. A marca de fast fashion dará início à operação brasileira com a unidade localizada no shopping Iguatemi, nos Jardins, em São Paulo, em 23 de agosto.

Para o mesmo dia, está previsto o lançamento do e-commerce nacional da marca. A segunda loja, no shopping Anália Franco, zona leste da capital paulista, será inaugurada no dia 4 de setembro.

A loja do Iguatemi terá cerca de mil metros quadrados e contará com moda feminina, acessórios e underwear, enquanto a unidade do Anália Franco terá quase 2 mil metros quadrados e trará itens de moda feminina, masculina e infantil.

A chegada ao Brasil foi anunciada pela H&M há dois anos, em julho de 2023. Para dar início às atividades no País, a marca firmou parceria com o Dorben Group, empresa que opera 70 lojas de luxo em 10 países por meio de joint ventures, franquias e acordos de distribuição na América Latina.

Além das lojas nos shoppings Iguatemi e Anália Franco, a H&M anunciou um terceiro endereço na capital paulista, no Morumbi Shopping, zona oeste. A marca também abrirá uma unidade no shopping Parque Dom Pedro, em Campinas (SP). Ainda não há datas previstas para a inauguração das duas lojas.

"Esse é um passo fundamental na nossa jornada para oferecer moda acessível e com estilo a ainda mais clientes na América Latina", diz Joaquim Pereira, gerente de vendas da H&M Brasil, em comunicado divulgado pela empresa. "Estamos muito empolgados em finalmente abrir nossas portas no Brasil - um país repleto de criatividade, cultura e estilo", conclui.

A H&M tem operações atualmente em dez países da América Latina: México; Peru; Uruguai; Chile; Colômbia; República Dominicana; Equador; Guatemala; Panamá; e Costa Rica.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.