Pedro Scooby posta bastidores do surfe no OnlyFans: 'Pedem foto do meu pé'

Pedro Scooby explicou que seu perfil no OnlyFans não é para a divulgação de conteúdo erótico, mas um projeto com a plataforma para expor os bastidores de sua vida como atleta. Mesmo assim, o surfista contou durante participação no videocast Alt Tabet, do Canal UOL, que os internautas pedem foto de seus pés no site adulto.

Scooby destacou o interesse do público por seus pés, fetiche conhecido como podolatria. "Pedem foto do meu pé... Você acha que eu vou colocar foto do meu pé no OnlyFans? Não é nada pornográfico isso [meu perfil na plataforma]".

O surfista ressaltou que seu conteúdo não é pago, ou seja, o público não precisa assinar para conferir o que ele posta. "Eu abri o perfil porque foi um projeto com o OnlyFans para atletas mostrarem os bastidores das nossas vidas. Tô filmando coisas bem legais e colocando tudo lá. Não tem nada a ver com sensualização, nudes. Os conteúdos que eu posto lá são de graça, você não paga para entrar [no meu perfil]. Quem me paga é a plataforma, como se fosse um patrocínio e para mim valeu muito a pena".

Scooby diz que relação com Piovani hoje é ótima

Pedro disse que, em comparação ao que era até o ano passado, hoje ele e Piovani mantêm uma convivência "ótima". "Eu nunca vou ser exatamente o que ela quer, porque esse é o grande problema [dela comigo], que não é o meu com ela. Acho que o que a gente passou foi reflexo do que as pessoas passam em casa quando se separam, porque às vezes uma parte quer uma criação de um jeito, a outra quer do outro, nunca vai ser 100%. Mas acho que se comunicar é o grande lance da criação de filhos com pais separados, tentar mostrar de uma forma mais de boa que por esse caminho será o melhor para as crianças. Então hoje a gente tem uma relação bem de boa".

Pedro Scooby diz que esposa o ajuda financeiramente

Ele contou que atualmente tem "uma situação financeira muito boa", mas já precisou da ajuda de Cíntia. "Quando a gente começou a namorar [em 2020], logo depois veio a pandemia, e como ela ganhava em dólar, doía bem menos no bolso dela na pandemia do que em mim, e ela foi a pessoa mais parceira do mundo. Ela falou: 'cara, relaxa, eu ganho em dólar'... Nos meses em que eu estava fazendo conta pra caramba, e ela me bancou. E ela é muito parceira até hoje. Tiveram momentos em que eu precisava cumprir compromissos com as crianças e ela ajudou. Tive um problema há um tempo que eu não tinha como resolver rápido, ela veio pra mim e falou: 'eu pago, tudo certo, você é meu marido, o que é meu é seu'. Ela não duvida de mim. Ela é incrível".

