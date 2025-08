Parada do Orgulho de Amsterdã mistura celebração e protesto em demonstração de solidariedade LGBTQ+

Por Charlotte Van Campenhout e Milan Berckmans

AMSTERDÃ (Reuters) - Cerca de 80 barcos coloridos do orgulho LGBTQ+ navegaram pelos canais de Amsterdã, Patrimônio Mundial da Humanidade, no sábado, no final de uma semana de comemorações na cidade que contrastaram fortemente com as recentes repressões aos direitos LGBTQ+ na Hungria, outro país membro da União Europeia.

Embora a flotilha não seja política, os participantes aproveitaram a ocasião para criticar conflitos ou líderes mundiais por sua posição em relação aos direitos LGBTQ+.

Thehany Gilmore, uma caribenha holandesa de 43 anos, vestida com uma roupa de couro e um chicote, disse que a proibição da parada do orgulho de Budapeste "é uma forma de opressão".

"As pessoas em todos os lugares deveriam ter seu próprio orgulho para poder representar quem são", afirmou ela.

Bandeiras palestinas foram vistas entre a multidão de foliões, e a polícia holandesa prendeu quatro ativistas que pularam na água para vandalizar o barco da Booking.com em protesto contra suas listagens em assentamentos em territórios ocupados por Israel.

Outros criticaram o presidente dos EUA, Donald Trump, cujo governo implementou políticas antitrans e cortou o financiamento de programas de ajuda internacional, causando um retrocesso nos esforços de prevenção do HIV na África.

Alguns agitaram uma bandeira híbrida dos EUA e do Orgulho, enquanto um barco se declarou um "Barco do Orgulho sem Trump" com cartazes que diziam "Direitos Trans são Direitos Humanos". Outro barco exibia cemitérios simulados e a mensagem "As ações de Trump matam", destacando os temores sobre os cortes no financiamento de combate à Aids nos EUA.

"A Parada do Orgulho de Amsterdã é... sobre se expressar, mostrar quem você é, ser grato pela liberdade que temos na Europa. Os EUA realmente precisam se reinventar... ser mais abertos em relação às pessoas", disse Michael Jacobs, de 40 anos, que vem da cidade portuária holandesa de Roterdã.

"Não julguem as pessoas pelo que elas são. Apenas amem uns aos outros."