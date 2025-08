'Ninguém pediu novo Código Civil', diz principal crítica do projeto

Principal crítica da proposta de reforma do Código Civil em discussão no Congresso, a advogada Judith Martins-Costa afirma que não há um clamor popular pelo texto. Ao UOL, a professora da USP (Universidade de São Paulo) disse que o momento é "inoportuno" para essa discussão e defendeu o arquivamento da proposta.

Atualização ou novo Código Civil?

Para Judith, a proposta de reforma do Código Civil não é uma atualização (como defendem seus relatores), mas sim um projeto de novo Código Civil — em função do grande número de alterações. Além disso, a professora entende que o texto atual não está desatualizado, como afirmam os autores da proposta.

Se fosse só uma atualização, alguns ajustes na parte de direito de família bastariam. Mas a proposta em discussão prevê alterações do primeiro ao último artigo do texto hoje em vigor (...) Apesar do anteprojeto do código atual ser dos anos 1970, ele passou por atualizações no Congresso antes mesmo de ser aprovado. Só para ajustá-lo em relação à Constituição de 1988, houve cerca de 500 mudanças. Além disso, após a aprovação em 2002, mais mudanças importantes foram feitas para mantê-lo atualizado.

"Ninguém estava reclamando atualização"

O argumento de que a elaboração da proposta foi democrática por reunir um grande número de especialistas também é questionado por Judith. Ela acredita que a redação deveria ficar a cargo dos melhores especialistas e que a hora para "participação democrática" é nas discussões no Congresso — entre outros pontos.

Ter 38 pessoas na elaboração de um Código Civil realmente é inédito, mas nada tem a ver com democracia, pois os critérios para a elaboração jurídica são outros, são os da Ciência Jurídica. A participação democrática se dará no parlamento. Além do mais, ninguém estava reclamando essa atualização. Não havia passeata na Paulista pedindo isso. Ninguém pode dizer que o código hoje em vigor não estava funcionando.

Judith Martins-Costa vê momento como inoportuno para essa discussão Imagem: Ana Meinhart

Casuística x conceitos abertos

Defendida pelos relatores da proposta, a opção por mais artigos baseados em conceitos abertos é criticada pela professora. A previsão de indenizações com "montante razoável" e contratos "naturalmente díspares ou assimétricos" são alguns exemplos. Para Judith, a escolha dá maior margem a interpretações, reduz a previsibilidade da aplicação do texto e, no fim, pode distanciar a sociedade brasileira do Estado Democrático de Direito.

O Código de 1916 tinha muito da técnica casuística, na qual as normas são mais rígidas, do ponto de vista da previsão da linguagem empregada, o que é importante para a segurança dos cidadãos. As pessoas podem saber de antemão qual é a conduta que lhes é exigida e quais são as consequências da eventual infração à conduta. Já o código de 2002 combinou uma maioria de artigos assim com outras normas — poucas — que utilizam conceitos mais abertos, mais indeterminados. Essas regras causam problemas porque não é possível saber antecipadamente qual é a conduta devida, vai depender do exame do caso e da interpretação, mas são importantes porque são espécies de "válvulas de escape" para que o código possa se adaptar a casos não rigidamente previstos e, assim, não envelheça rápido.

O problema é que, na proposta em discussão, há dezenas de regras baseadas em conceitos abertos. Houve um excesso, houve um erro na dosagem, o que trará muita insegurança e litígio, por dar um imenso poder aos juízes para determinar o comportamento que é exigido. Isso é ruim, porque dá menos previsibilidade à vida em sociedade. Traz insegurança porque só depois da conduta adotada é que nós poderemos saber como deveríamos ter agido. A incerteza do direito aplicável nos distancia do Estado Democrático de Direito.

Expressões como "montante razoável", "díspares" e "assimétricos" não significam nada em termos de conceitos jurídicos. A perspectiva é de um enorme aumento dos litígios até que, passadas décadas, a jurisprudência defina o que eles significam.

Especialista teme 'descrédito da democracia'

Para Judith, as contradições na proposta de reforma do Código Civil podem, no futuro, gerar "resoluções diferentes na Justiça para situações similares". Segundo ela, a possibilidade disso acontecer colocaria a democracia no Brasil em descrédito a longo prazo.

Os conceitos jurídicos são a síntese de ideias que devem dar segurança a quem opera com elas. Eles são para os advogados o que o bisturi é para o cirurgião cardíaco, devem ser precisos e acurados e devem ter a potencialidade de serem entendidos da forma mais unívoca possível, para causar o menor dano possível (...) Um Código Civil precisa ser um sistema, ter regras que são interligadas. Não pode ter contradições e a proposta em discussão está cheia delas. Lá na frente, isso pode dar margem para que você tenha resoluções diferentes na Justiça para situações similares, o que gera descrédito da democracia.

Professora defende arquivamento da proposta

Na contramão dos relatores do texto, Judith defende o arquivamento do projeto de reforma do Código Civil. Para ela, a proposta tem problemas demais, que não serão resolvidos por meio de ajustes pontuais. Isso combinado à importância da peça na vida dos brasileiros são as razões que justificam seu posicionamento.

Para mim, com todo respeito à comissão, os equívocos da proposta são transversais a todo o texto. Os problemas não estão em uma ou outra regra que possa ser melhorada, mas na própria concepção da reforma, o que gerou esse resultado. O novo Código Civil é como uma casa construída a partir do telhado e não das fundações. E isso não pode acontecer, já que o Código Civil é algo que impacta nossas vidas de antes do nascimento até depois da morte. Precisa ser sólido, bem construído, não ter incongruências, contradições.

"Novo Código Civil não deve ser a prioridade"

Judith afirma que questões como as discussões sobre IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no Congresso, o anúncio do tarifaço para produtos brasileiros pelo presidente Donald Trump e o julgamento dos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro tornam o momento atual "inoportuno" para debater um novo Código Civil.