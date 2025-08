'Não possuo relação próxima há 18 anos', diz Michelle sobre tio investigado

Do UOL, em São Paulo

A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, afirmou hoje que não tem relação próxima com o tio Gilberto Firmo, investigado por armazenamento de pornografia infantil.

O que aconteceu

Michelle disse que não tem convivência com o tio há mais de 18 anos. Em nota, afirmou ter recebido ontem ''com indignação'' a notícia da prisão dele. Neste fim de semana, ela cumpre agenda pelo PL Mulher no Pará.

Michelle falou que condena que seu nome seja atrelado a atos praticados por terceiros, sejam parentes ou não. ''Cada pessoa é responsável e deve responder, individualmente, por seus atos. Nisso consiste a individualização de condutas e penas previstas em nossa legislação.'

Segundo ela, a ''maior dor'' é ser justamente por um crime a que se dedica combater. Além disso, afirmou que, apesar da ''tristeza'', deve continuar a orar pelo tio para que ele pague por seus delitos e ''abandone toda e qualquer prática ilícita e impura''.

Considerado lastimável, revoltante e repugnante a conduta desse parente e, uma vez comprovadas essas acusações, entendo como necessário que ele receba, integralmente, o peso da Justiça.

Michelle Bolsonaro

Justiça decidiu soltar Gilberto

Gilberto, de 52 anos, tinha sido preso ontem em flagrante em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão devido a uma investigação sobre armazenamento de material de exploração sexual infantojuvenil na internet, informou a Polícia Civil de Goiás. A ação teve apoio da Polícia Civil do DF.

Durante audiência de custódia, no entanto, o Tribunal de Justiça do DF concedeu liberdade provisória ao homem. Ele deve deixar a carceragem da Polícia Civil ainda hoje, segundo informações do advogado dele, Samuel Magalhães, ao UOL.

Ele continuará respondendo ao processo com medidas cautelares. Conforme a defesa, ele será posto em liberdade sob a condição de comparecer a todos os atos dos processos, manter seu endereço atualizado e não deixar o Distrito Federal por mais de 30 dias sem se comunicar com a 2ª Vara Criminal de Ceilândia.

Polícia analisa celular de Gilberto

Centenas de arquivos digitais de abuso sexual infantil foram compartilhados na internet, segundo a investigação. As autoridades disseram que o mandado foi aceito pela Justiça devido à "robustez dos elementos colhidos" na apuração. Também foi aprovada a quebra telemática de aparelhos eletrônicos para auxiliar no aprofundamento das investigações.

Policiais civis dizem ter encontrado no celular de Gilberto diversas fotos e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Os arquivos estavam armazenados na memória do dispositivo do homem, que é surdo.

Celular de Gilberto foi apreendido e passará por análise pericial para subsidiar a investigação, segundo as autoridades. Não foi informado se outros equipamentos eletrônicos do homem foram apreendidos.