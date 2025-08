Promessa do 1º mandato, muro na fronteira com México volta à pauta de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, retomou uma promessa parcialmente cumprida no seu primeiro mandato: a construção de um muro na fronteira com o México.

O que aconteceu

Trecho de 11 quilômetros está em obras no estado do Novo México para fechar brechas consideradas críticas. No local, já existia uma cerca dividindo os dois países. Nova estrutura de vigas de aço tem nove metros de altura.

Trump ordenou militarização. Em abril, o presidente assinou um memorando para o reforço da presença do exército norte-americano na região.

Construção da nova seção do muro da fronteira entre Santa Teresa, no Novo México (EUA), e Ciudad Juarez, no México Imagem: Jose Luis Gonzalez/Reuters



Na sequência, o Departamento do Interior dos EUA anunciou a transferência de cerca de 44.400 hectares de terras na fronteira no Novo México para o exército. A transferência visa "salvaguardar recursos naturais e culturais sensíveis na região, permitindo ao Departamento do Exército apoiar as operações da Patrulha de Fronteira dos EUA na segurança da fronteira e na prevenção da imigração ilegal", disse em comunicado.

Arizona deve ganhar mais 40 km de muro

Outro projeto quer aumentar barreira em área remota no estado do Arizona. Estrutura terá 40 quilômetros de comprimento e se juntará a outros 350 quilômetros já existentes na região.

Muro será semelhante ao que está sendo feito no Novo México. Atualmente, boa parte da divisão entre os países é feita apenas com arame farpado e bloqueios para veículos, conforme o New York Times.

Patrulha do exército no muro que divide El Paso, no Texas (EUA), da Ciudad Juarez, no México Imagem: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Decisão de julho abriu caminho para a obra. A secretária de segurança interna, Kristi Noem, isentou o governo de cumprir mais de 30 leis federais de proteção ao meio ambiente.

Naquele mês, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA disse que o trabalho estava previsto para começar "dentro de 60 dias". Porém, não se sabe se o prazo até setembro será mantido em meio a batalhas judiciais por impactos ambientais. Os ambientalistas argumentam que a divisória prejudicará o ecossistema da região ao impossibilitar a passagem de animais.

Arizona não costuma ser usado para travessia

Muro vai ajudar a "impedir travessias ilegais de fronteira", disse o Departamento de Segurança Interna, em nota. O órgão, no entanto, não informou a incidência deste tipo de atividade no local, chamado Vale de San Rafael.

No entanto, é raro ver imigrantes tentarem cruzar a fronteira pela região. O chefe da polícia do condado de Santa Cruz, David Hathaway, que cuida da segurança da localidade, disse ao New York Times que travessias ilegais praticamente não são feitas na área de floresta, o que não justificaria a construção do muro.

Não há estradas que levam à fronteira. Além da dificuldade de acesso, a região tem torres de vigilância capazes de detectar a passagem de pessoas, destacou Hathaway.

Construção do muro no 1º mandato de Trump fracassou

1º.ago.2025 - Mapa mostra locais onde há barreiras na fronteira entre os EUA e o México Imagem: Reprodução/OpenStreetMap

Construção do muro ao longo de toda a fronteira sul dos EUA foi promessa de Trump em 2016. Após eleito, o republicano anunciou que cobriria apenas 800 km, pois o restante já tinha acesso bloqueado pela natureza ou ficava em propriedades privadas.

Fronteira entre os EUA e o México tem aproximadamente 3.145 quilômetros de extensão. Quando Trump assumiu a Casa Branca, em 2017, cerca de um terço já tinha algum tipo de divisória.

Logo no começo do seu primeiro mandato, republicano assinou decreto autorizando a construção do muro. As obras, porém, esbarraram em uma série de embates envolvendo recursos para custeá-las.

Trump dizia que muro seria pago pelos próprios mexicanos. No entanto, conforme a NBC, a barreira custou cerca de US$ 15 bilhões (R$ 83 bilhões) aos EUA e não foi paga pelo vizinho.

Para viabilizar projeto, em fevereiro de 2019, presidente assinou declaração de estado de emergência nacional na fronteira. Segundo ele, a medida era necessária para proteger o país de uma "invasão de drogas e criminosos" do México, que representavam "sério risco à segurança nacional".

No primeiro mandato, Trump entregou cerca de 728 quilômetros de muro na fronteira entre EUA e México. Em grande parte, foram feitas apenas trocas ou reforços nas estruturas já existentes, e não a construção do zero.

Imigrantes pulando muro na fronteira entre EUA e México Imagem: Getty Images

Presidente prometeu muro "praticamente impenetrável", mas não foi o que se viu. Críticos à medida apontam uma série de incidentes na fronteira que comprovam que o muro não impediu a passagem de pessoas e mercadorias, como desejava Trump.

Reportagem do Washington Post relatou que contrabandistas serram a estrutura para abrir passagem. Depois, eles remendam o muro com uma massa, que os permite usar a abertura posteriormente, sem que ela seja notada durante monitoramento. Vendavais e inundações também destruíram trechos do muro.