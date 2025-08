Mulher toma banho em Copasa de MG após dias sem água: 'Movida pela raiva'

A cabeleireira Josi Matos ficou três dias sem água em sua casa em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e fez um protesto inusitado ao tomar banho em uma agência da Copasa em sua cidade. Ela se disse 'movida pela raiva' em sua atitude, como contou em entrevista ao UOL News de hoje,

Eu acho que fui movida pela raiva naquele momento. Eu estava muito nervosa mesmo. Fui no calor da raiva, sei que fiz errado. Mas assim, acontece que o errado que fiz, deu resultado não só para mim.

Eu não fiz só por mim, eu fiz pela minha família, eu fiz pelos meus vizinhos, eu fiz pelo bairro todo que estava, a Zona Sul toda sem água.

Josi Matos

Josi encheu uma caneca de água no bebedouro da agência e começou a jogar pelo corpo, esfregando também um sabonete. Ela também escovou os dentes, e enquanto continuava a se banhar, reclamava da falta de água no bairro. O resultado, segundo ela, foi instantâneo.

Deu sim. Deu resultado imediato, praticamente. Porque assim que voltei para casa, passou pouco tempo, e a água retornou.

Aqui na minha casa foram três dias. Só que teve lugares mais altos que foram quatro dias. E eu sou cabeleireira, e não tinha água para trabalhar, meu filho pedindo água toda hora para tomar banho, que sou mãe atípica, e ele estressado, eu estressada, e eu fiquei nervosa.

Eu falei, eu vou descer, porque de repente eles não estão nem sabendo que a gente está sem água esse tanto tempo, e descer pra tomar um banho lá pra eles terem ciência do problema.

Josi Matos

A cabeleireira explicou que chegou a telefonar algumas vezes para explicar o problema, mas nenhuma delas surtiu efeito.

Sim, a gente chegou a ligar, eu tenho registro de ligações aqui, de duas ou três ligações que a gente fez, e as previsões que eles fizeram no retorno da água não foram concluídas.

Josi Matos

