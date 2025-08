'Muito arriscado', diz ex-conselheiro de Trump sobre submarinos nucleares

John Bolton, o ex-conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, criticou a publicação do presidente dos EUA, em que avisava ter mandado posicionar submarinos nucleares próximos à Rússia.

O que aconteceu

Atitude do republicano foi vista como "muito arriscada" e "imprudente" por Bolton, em entrevista à CNN. Ele foi conselheiro de Trump na Casa Branca de abril de 2018 até setembro de 2019. Antes, foi embaixador dos EUA na ONU durante o governo de George W. Bush.

É realmente muito imprudente que o presidente responda a alguém como ele assim, independentemente de que ele esteja publicando, sobre qualquer assunto. Mesmo que alguém deva responder, não deveria ser o presidente

John Bolton, em entrevista à CNN

Trump disse ter agido em resposta às últimas declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ele criticou o posicionamento do presidente dos EUA sobre a guerra com a Ucrânia e escreveu no X (antigo Twitter) que o republicano faz o "jogo do ultimato", e que essa abordagem pode levar a uma guerra envolvendo os Estados Unidos.

Ordenei o posicionamento de dois submarinos nucleares nas regiões apropriadas, para o caso de essas declarações tolas e inflamadas serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que este não seja um desses casos

Donald Trump, em post no Truth Social

Para Bolton, postura demonstra que Trump "não compreende realmente como funciona a Marinha nuclear" dos EUA "e qual é o seu plano de operação". O presidente norte-americano não deu detalhes sobre os submarinos, nem informou se seriam de propulsão nuclear ou equipados com armas nucleares.

John Bolton explicou que submarinos da classe Ohio não ficam parados no porto. Eles transportam mísseis balísticos e seguem "uma missão complexa e, obviamente, altamente confidencial". Por isso, destaca, "um número suficiente deles está em posição neste momento para retaliar contra um ataque nuclear russo". "Espero que alguém do Pentágono, que entenda a disposição da força nuclear, explique isso para o Trump em algum momento", completou.

É por isso que eles são colocados lá, para não precisarem ir a lugar nenhum. Eles já estão lá e, com sorte, são indetectáveis, para que um russo ou um chinês não possa achá-los. Dizer que ele [Trump] vai mover esses tipos de submarino para qualquer lugar indica que ele não sabe como eles funcionam

John Bolton

Prazo para fim da guerra

Bombeiro ucraniano trabalha nos danos causados a um prédio residencial da capital Kiev, após ataque russo com mísseis contra a Ucrânia em 10 de julho de 2025 Imagem: Genya Savilov/AFP

Trump quer fim da guerra no leste europeu até 8 de agosto. Durante uma viagem à Escócia no começo da semana, disse que "não há razão para esperar", e reduziu o prazo de 50 para "10 ou 12 dias".

EUA estão prontos para implementar "medidas adicionais para garantir a paz" entre Rússia e Ucrânia, diz diplomata norte-americano. "Tanto a Rússia quanto a Ucrânia devem negociar um cessar-fogo e uma paz duradoura. É hora de fazer um acordo", disse John Kelly, diplomata sênior dos EUA, à ONU.

Presidente norte-americano está decepcionado com Putin por ataques a civis ucranianos. Na noite de ontem, a Rússia bombardeou Kiev, deixando 31 mortos, incluindo uma criança de dois anos, e pelo menos 159 feridos.

Realmente senti que iria acabar. Mas, cada vez que penso que vai terminar, matam mais gente. Não estou mais tão interessado em falar [com Putin]

Donald Trump

Republicano disse que "esta é a guerra de Biden, não de Trump". No Truth Social, disse que a Rússia perdeu 112.500 soldados neste ano. Para ele, a Ucrânia também sofreu muito, embora em número menor: disse que o país perdeu cerca de 8.000 soldados desde o início do ano, e que esse número não inclui desaparecidos. "São muitas mortes desnecessárias! [...] Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido", disse Trump.