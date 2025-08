'Jesus' do rio Xingu: 'Meu objetivo agora é conseguir andar de moto no mar'

Um motociclista está sendo apelidado de "Jesus", após um vídeo mostrar o piloto "andando sobre as águas" de um rio no Pará, sem afundar. O vídeo já tem mais de três milhões de visualizações e comentários surpresos pelo feito.

O que aconteceu

O motociclista Uederson Fernandes Alves, 36, conhecido como Nenê do Taboca, distrito que ele mora, percorreu mais de 1 km do rio, em cerca de 1 minuto, desafiando a gravidade e surpreendendo banhistas que aproveitavam o verão na região.

Alves mostra a motocicleta que usa para rodar no rio Imagem: Arquivo pessoal

Ao UOL, Nenê explicou que a proeza foi o resultado de dois anos de testes entre uso de materiais diversos e técnicas que foi adquirindo ao longo do tempo.

Comecei com duas placas de madeira e afundei porque era muito pesado, depois fui testando até chegar no formato de hoje, que é de alumínio. Foi a primeira vez que coloquei essa moto na água.

Para se manter na água sem afundar, ele usa duas espécies de pranchas de alumínio acopladas aos pneus da motocicleta e explica: "O segredo é a velocidade, que tem que ser acima de 70 km por hora, e também escolher um lugar com águas calmas. Já fiz isso antes com menor velocidade e afundei", relembra.

Alves usa um pneu específico para não afundar Imagem: Arquivo pessoal

Alternativa após acidente

Adepto do motocross há mais de 15 anos na região, o motociclista decidiu construir a estrutura em 2020, após sofrer um acidente em uma competição. Durante uma manobra, ele bateu na rampa e quebrou a coluna.

Os médicos diziam que seria difícil retomar às competições, então criei essa alternativa para continuar fazendo o que gosto com menos impacto, apesar de ter me recuperado e conseguido voltar a competir.

Andar de moto sobre as águas

A inspiração veio do australiano Robbie Maddison, conhecido mundialmente pela prática do surfe de moto. "Quando estava me recuperando vi as manobras dele pelo Instagram e resolvi tentar reproduzir", conta.

Para mim, o que sempre importou foi o tempo que dediquei para alcançar meu objetivo de ser a primeira pessoa a andar de moto sobre as águas no Brasil.

Essa não foi a primeira vez que Nenê "andou de moto nas águas" de um rio no interior do Pará. Foram pelo menos cinco, sendo duas no mesmo rio. Em uma delas, chegou a percorrer 2,4 km, em 2 minutos e 50 segundos.

Agora, ele tem outro sonho: "Meu objetivo agora é conseguir andar no mar", revela.

Marinha alerta para riscos da atividade

Em nota, a Capitania dos Portos informou que qualquer meio flutuante obedece à Lei nº 9.537/1997 (LESTA), que regula a segurança do tráfego aquaviário e a utilização de veículos adaptados ou improvisados para navegação, como motocicletas modificadas para operar sobre a água, não é autorizada, pois não atende aos critérios técnicos, legais e de segurança exigidos para uma embarcação legalmente reconhecida.

Ainda segundo o órgão, além do dispositivo não estar inscrito ou registrado junto à Marinha, essas estruturas não passam por vistorias, não possuem elementos de segurança obrigatórios e colocam em risco não apenas o condutor, mas também outras embarcações.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental informou que acompanha a situação e adotará as medidas cabíveis para coibir a utilização irregular de artefatos náuticos não homologados, que comprometam a segurança da navegação, a segurança da vida e a prevenção da poluição ambiental.