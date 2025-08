Moradores de Higienópolis protestam contra novo prédio: 'Cativeiro de luxo'

Do UOL, em São Paulo

Moradores do bairro Higienópolis, em São Paulo, fizeram uma manifestação na manhã de hoje contra a construção de prédios residenciais dentro de uma área tombada em 2012.

O empreendimento terá duas torres. Uma delas com apartamentos de 24 m² a R$ 800 mil. Outra com apartamentos de 251 m² a R$ 8 milhões. Ambas ficarão "coladas" a um casarão construído em 1916 e desrespeita regras de zonas de preservação de patrimônio histórico, segundo os manifestantes.

O que aconteceu

Casarão foi construído pela família do presidente Rodrigues Alves (1848-1919), que chegou a habitá-lo. Seguindo o padrão arquitetônico da época na região, tem recuos na lateral e na parte de trás, que serão ocupados pelos novos prédios. Também já foi uma unidade da Polícia Federal e parte do Dops (Divisão de Ordem Política e Social).

Moradores afirmam que empreendimento é um desrespeito contra o patrimônio público e histórico da cidade. "O entorno de um casarão tombado também tem de ser preservado. Foi um equívoco técnico não levar isso em consideração ao autorizarem esses prédios", afirma o arquiteto Cleiton Honório de Paula, 53, um dos organizadores do protesto e membro da Appit (Associação de Proprietários, Protetores e Usuários de Imóveis Tombados).

Reportagem pediu posicionamento à prefeitura de São Paulo e ao Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental). Não houve resposta até a publicação deste texto. Construtora MPD e incorporadora Helbor, responsáveis pelo imóvel, também foram procuradas, mas não se manifestaram.

Apartamentos são vendidos pelo valor inicial de R$ 32 mil o m². As placas nas fachadas, no entanto, divulgam apenas os apartamentos de maior metragem: 245 m² e 251 m² (R$ 8 milhões), que farão parte da torre A, com 40 unidades.

Imagem ilustrativa da torre A pronta, com o casarão em frente Imagem: Divulgação

A reportagem apurou com um corretor que na torre B serão feitos estúdios de 24 m² a 28 m² (R$ 800 mil a R$ 900 mil). Haverá 136 unidades disponíveis. "É um pombal. Na minha época de criança, chamávamos de cortiço. Destoa completamente de todo o bairro", afirma uma professora que mora em Higienópolis há 20 anos e pediu para não ser identificada.

Entre os moradores, o empreendimento é chamado de "cativeiro de luxo", por causa da metragem e do valor, e "Godzilla de led". O segundo apelido diz respeito às placas nas fachadas têm luzes de led brancas e fortes ligadas à noite.

"Não somos contra prédios, mas, nesse caso, não parecem estar seguindo as leis adequadamente" Ana Clara Rebello, 40, administradora e porta-voz do coletivo Pró-Higienópolis.

Grupo entrou com uma ação no Ministério Público contra a construção, apontando a irregularidade. "Isso está acontecendo pela cidade toda. E não adianta só se revoltar nas redes sociais. Nós, moradores, precisamos agir de maneira estratégica para impedir que a memória de São Paulo seja destruída dessa maneira."