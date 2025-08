Lula lidera cenários de 1º turno e abre vantagem no 2°, aponta Datafolha

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera de forma isolada todos os cenários de primeiro turno para as eleições de 2026 e abriu vantagem numérica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulação de segundo turno, mostrou pesquisa Datafolha divulgada neste sábado.

Em cenário com Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula aparece com 39%, Bolsonaro com 33%, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 7%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com 5% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

No caso de reedição do segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o presidente soma 47% (ante 44% da pesquisa anterior, publicada em junho) e o ex-presidente tem 43% (contra 44% antes).

Na disputa com Tarcísio, há estabilidade ante a rodada anterior. Lula marca 38% a 21%. Ratinho Júnior aparece com 12%, Ronaldo Caiado com 7% e Romeu Zema com 6%. Caso o segundo turno fosse hoje entre Lula e Tarcísio, 45% votariam no presidente (ante 43% na pesquisa anterior), e 41% no governador de SP (eram 42%).

O Datafolha testou sete cenários de primeiro turno e em todos Lula tem vantagem sobre a oposição. Contra membros da família Bolsonaro, Lula derrota filhos do ex-presidente por margem semelhante: o deputado Eduardo (PL-SP) por 39% a 20% e o senador Flávio (PL-RJ), por 40% a 18%. Já a mulher de Bolsonaro, Michelle (PL-DF), perde por 39% a 24%.

No segundo turno, Lula tem vantagem sobre Michelle (48% a 40%, sendo que na pesquisa anterior era 46% a 42%), Eduardo (49% a 37%, antes era 46% a 38%) e Flávio (48% a 37%, antes era 48% a 38%).

O Datafolha realizou a pesquisa nos dias 29 e 30 de julho, tendo entrevistado 2.004 eleitores em 130 municípios.

(Por Tatiana Ramil)