Leclerc faz a pole do GP da Hungria de F1; Bortoleto é 7º

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar da pole position no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, depois de ser o mais rápido no treino de classificação disputado neste sábado (2), no circuito de Hungaroring, que terminou com o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) na sétima posição.

Leclerc ficou à frente do líder do Mundial, o australiano Oscar Piastri, e do vice-líder, o britânico Lando Norris, ambos da McLaren, que foram segundo e terceiro, respectivamente.

Bortoleto, que com este sétimo lugar consegue sua melhor classificação em seu primeiro ano na F1, vai dividir a quarta fila do grid com o tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), que terminou em oitavo.

