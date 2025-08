Justiça revoga afastamento de PMs da Rota acusados de matar policial civil

Do UOL, em São Paulo

A Justiça do Estado de São Paulo revogou ontem a medida cautelar que afastava os dois PMs da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) envolvidos na morte de um policial civil. Com isso, eles voltam às atividades nas ruas.

O que aconteceu

Decisão atende a pedido da defesa. A juíza Isabel Begalli Rodriguez anulou a medida cautelar com a condição de que o cabo Robson Santos Barreto e o sargento Marcus Augusto Costa Mendes atuem em "serviço exclusivamente interno, sem participação em atividades operacionais externas".

Advogados alegaram "risco iminente de prejuízo salarial". Em nota, a defesa do sargento Mendes disse que "caso a medida não fosse revista, uma punição antecipada estaria sendo imposta". A revogação do afastamento tem prazo inicial de 90 dias, ou até o término das investigações.

Objetivo da medida cautelar era evitar que a dupla destrua ou oculte provas, intimide testemunhas ou se torne reincidente. Na imposição do afastamento, em 17 de julho, a mesma juíza considerou a medida "necessária e adequada". Ela ressaltou que Robson esteve envolvido em outro caso com Marcus nos últimos meses. Na ocorrência citada, a dupla teria realizado abordagem semelhante que também resultou em morte — não foram fornecidos mais detalhes sobre o caso. Isso poderia "revelar padrão de conduta temerária que pode colocar em risco a segurança da população", escreveu Rodriguez à época.

Entenda o caso

Os PMs da Rota faziam incursão na comunidade e não sabiam da presença dos agentes da 3ª Delegacia Seccional (Oeste) no local. Rafael e Marcos avançaram a pé por um beco, enquanto dois colegas faziam a cobertura externa.

Marcus e Robson também entraram na viela, mas pelo lado oposto. O sargento —em tese como o mais experiente da equipe pela patente—, viu o investigador Rafael com arma na mão, pensou que ele era criminoso e efetuou quatro disparos. Mendes só parou de atirar quando ouviu os gritos: "é polícia, é polícia". Segundo o investigador Marcos, o sargento atirou sem fazer qualquer abordagem.

Rafael foi baleado quatro vezes por Marcus e o colega foi ferido de raspão. Ambos estavam à procura de autores de latrocínio (roubo seguido de morte) na Favela do Fogaréu. Rafael foi hospitalizado, mas não resistiu e morreu.

Caso agora é investigado por homicídio. Inicialmente, o caso foi registrado no 37º DP (Campo Limpo) como tentativa de homicídio. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública lamentou a morte do policial e disse que o caso "segue sob investigação".

Câmeras corporais dos PMs são analisadas após a Polícia Militar disponibilizar as imagens. O delegado apura se houve erro de tipo permissivo cometido por Marcus ou legítima defesa putativa, já que o sargento diz confundido o investigador com criminoso.

O BO indica que não era possível determinar, no momento, se o sargento agiu com intenção. O registro menciona que o inquérito policial poderá revelar a ausência ou presença de elementos de culpa. O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, classificou o caso como "tragédia".