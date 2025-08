Israel promete continuar guerra em Gaza enquanto reféns não forem libertados pelo Hamas

Israel ameaçou neste sábado (2) dar continuidade à guerra na Faixa de Gaza enquanto os reféns mantidos no enclave pelo grupo Hamas não puderem deixar o cativeiro. Em visita às suas tropas no território palestino, o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Eyal Zamir, afirmou que "os combates não terão trégua".

Em comunicado, o Exército israelense indicou que Zamir fez uma visita à Faixa de Gaza para uma avaliação da situação, acompanhado de outros comandantes. Segundo ele, nos próximos dias será possível saber se um acordo para a libertação dos reféns será alcançado com o grupo Hamas.

"A guerra continua e vamos adaptá-la à realidade que muda de acordo com nossos interesses", acrescentou. O chefe do Estado-Maior do Exército israelense ressaltou ainda que os resultados obtidos "proporcionam flexibilidade operacional" a Israel.

As declarações são feitas em um momento crítico na Faixa de Gaza, em que civis estão sendo hospitalizados e morrendo de fome devido à escassa ajuda humanitária que Israel tem permitido entrar no enclave. Na véspera, a França e a Alemanha realizaram operações de envio de suprimentos por aviões. A Itália anunciou neste sábado que participará da iniciativa similar a partir de 9 de agosto.

No entanto, para Zamir, as denúncias de escassez de alimentos no enclave palestino são infundadas. "A atual campanha de falsas acusações sobre uma fome deliberada é uma tentativa planejada, deliberada e mentirosa de acusar Tsahal [o Exército israelense] ? de crimes de guerra", declarou. "Os responsáveis pelas mortes e pelo sofrimento dos habitantes da Faixa de Gaza são o Hamas", sublinhou o chefe do Estado-Maior.

Witkoff em Tel Aviv e em Gaza

O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, se reuniu neste sábado (2) em Tel Aviv com membros de famílias de reféns israelenses que permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza. O negociador americano caminhou até a chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv, onde parentes das vítimas o receberam com gritos de "Tragam-nos para casa agora".

Um comunicado do Fórum de Famílias de Reféns informou que, durante o encontro de quase três horas, Witkoff ressaltou "o compromisso do presidente [Donald] Trump", assim como "seu próprio compromisso pessoal" para a libertação de todos os reféns.

Centenas de pessoas, algumas vestidas de preto e exibindo fotos de reféns, protestaram durante a manhã no local. "Basta!", afirmou Michel Ilouz, pai do refém Guy Ilouz. "Quanto mais tempo poderemos continuar sendo atormentados? Em breve chegaremos a dois anos de sofrimento indescritível, 666 dias de trauma", acrescentou.

"A guerra deve acabar. O governo israelense não acabará com a guerra por vontade própria. É preciso pará-lo", declarou Yotam Cohen, irmão do refém Nimrod Cohen.

Na sexta-feira (1°), Witkoff se reuniu com moradores da Faixa de Gaza, segundo imagens divulgadas por seu gabinete. No local, o negociador americano prometeu agir para aumentar a entrada de ajuda humanitária ao enclave palestino.

Segundo várias ONGs, os carregamentos que Israel permite entrar por via terrestre e aérea são insuficientes. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo grupo Hamas, afirma que 147 pessoas morreram de fome desde o início da guerra, em outubro de 2023. Desse total, 88 eram crianças, o que evidencia o impacto devastador da crise humanitária.

(RFI com agências)