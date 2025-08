Índia manterá importações de petróleo russo apesar das ameaças de Trump, dizem fontes do governo

Por Shivam Patel e Chandni Shah

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia continuará comprando petróleo da Rússia, apesar das ameaças de penalidades do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disseram à Reuters no sábado duas fontes do governo indiano que não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.

Além de uma nova tarifa de 25% sobre as exportações da Índia para os EUA, Trump indicou em uma publicação no Truth Social no mês passado que a Índia enfrentaria penalidades adicionais pelas compras de armas e petróleo da Rússia. Na sexta-feira, Trump disse a repórteres que tinha ouvido que a Índia não compraria mais petróleo da Rússia.

Mas as fontes disseram que não haverá mudanças imediatas.

"Esses são contratos de petróleo de longo prazo", afirmou uma das fontes. "Não é tão simples parar de comprar da noite para o dia."

Justificando as compras de petróleo russo pela Índia, uma segunda fonte disse que as importações indianas de petróleo russo ajudaram a evitar um aumento global nos preços do petróleo, que permaneceram moderados apesar das restrições ocidentais ao setor petrolífero russo.

Ao contrário do petróleo iraniano e venezuelano, o petróleo russo não está sujeito a sanções diretas e a Índia o está comprando abaixo do limite de preço atual fixado pela União Europeia, declarou a fonte.

Segundo reportagem do New York Times, duas autoridades indianas de alto escalão não identificadas disseram que não houve mudança na política do governo indiano.

As autoridades do governo indiano não responderam ao pedido da Reuters para um comentário oficial sobre suas intenções de compra de petróleo.

No entanto, durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal, disse que a Índia tem uma "parceria estável e comprovada ao longo do tempo" com a Rússia.

"Em relação às nossas necessidades de fornecimento de energia ... analisamos o que está disponível nos mercados, o que está sendo oferecido e também qual é a situação ou circunstâncias globais predominantes", afirmou ele.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

(Reportagem de Shivam Patel em Nova Délhi e Chandni Shah em Bengaluru)