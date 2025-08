Hugo Calderano disputa vaga na semifinal em Foz do Iguaçu

Terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano decide neste sábado (2) a vaga nas semifinais do WTT Star Contender Foz do Iguaçu contra o japonês Yukiya Uda (40º), às 18h10 (de Brasília). Eles já se enfrentaram três vezes em eventos internacionais, com 100% de aproveitamento para o brasileiro. A última vitória veio na histórica conquista da Copa do Mundo, ainda na fase de grupos.

Na primeira partida deste sábado, o carioca de 29 anos bateu Chang Yu-An (84º), de Taipei, por 3 sets a 1 (10/12, 11/8/ 11/9 e 11/8). Na véspera, ele já havia eliminado na sua estreia o alemão Wim Verdonschot (171º) por 3 sets a 1 (11/7, 16/14, 9/11 e 11/8).

"Como todos os japoneses, ele é muito consistente. Por ser canhoto, também saca bem, tem boas recepções, como o adversário de hoje. Mas o importante vai ser me concentrar no meu jogo, no que sei fazer de melhor e focar em alguns pontos táticos", projetou o brasileiro cabeça de chave número um do torneio sobre a decisão do final da tarde deste sábado. Se avançar, o carioca volta à mesa no domingo (3) para buscar uma vaga na decisão contra o vencedor da partida entre o sul-coreano Oh Junsung (20º) e o japonês Yuta Tanaka (37º).

Hugo vive um grande momento: ele foi à final dos quatro últimos torneios que disputou, levando três taças. Em abril, conquistou a Copa do Mundo. No mês seguinte, foi vice-campeão mundial. Depois, ficou com os títulos do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia, em junho, e do WTT Contender Buenos Aires, na Argentina, há menos de uma semana. O WTT Star Contender Foz do Iguaçu entrega 600 pontos ao campeão e distribui US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão) em premiações.