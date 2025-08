Homem acusado de envenenar crianças com doces com sedativos no Reino Unido

02/08/2025 09h19 Um homem de 76 anos foi acusado e colocado em prisão preventiva no Reino Unido sob suspeita de adulterar doces com sedativos e provocar mal-estar em várias crianças em um acampamento de verão. John Ruben, de Leicestershire (centro da Inglaterra), compareceu ao tribunal neste sábado, onde se identificou e foi detido. A próxima audiência acontecerá em 29 de agosto. A Promotoria havia anunciado na sexta-feira a acusação do homem por atos de crueldade contra três crianças que participaram do acampamento de verão. Ele teria utilizado doces misturados com sedativos, segundo a agência britânica PA. Os fatos ocorreram em um acampamento de verão em Stathern, em Leicestershire, organizado entre 25 e 29 de julho. A polícia local afirmou ter sido informada no domingo de que várias crianças do acampamento "não estavam bem". Oito crianças, com idades entre 8 e 11 anos, e um adulto foram levados ao hospital "por precaução", mas todos receberam alta. Ruben foi detido na segunda-feira à noite em um pub. cla/thm/hgs/pc/fp © Agence France-Presse