Homem que deu 61 socos em namorada diz que foi agredido em cela

O ex-atleta Igor Eduardo Cabral, que deu 61 socos em sua namorada, disse ter sido agredido por agente penais na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte.

O que aconteceu

Secretaria da Administração Penitenciária disse ter recebido denúncia de "violação à integridade física". Em nota divulgada, a Seap afirmou que de que a agressão teria sido praticada por policiais penais de plantão. "A Coordenadoria da Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram para unidade prisional com o objetivo de averiguar os fatos e acompanhar o interno para registro de ocorrência na Delegacia de Plantão da Polícia Civil e exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia", diz a nota da Seap.

Igor foi levado à delegacia de plantão, onde registrou boletim de ocorrência. A defesa dele, porém, diz que não foi acionada e que não teve acesso ao cliente ou à denúncia.

Homem disse que foi colocado sozinho em cela, algemado e nu, e agredido por policiais penais. Segundo o boletim de ocorrência ao qual o site Via Certa teve acesso, as autoridades teriam desferido murros, chutes e cotoveladas, além de e com uso de spray de pimenta.

Igor ainda narrou que policiais teriam dito que ele "chegou no inferno" e ameaçado envenenar sua refeição. Ainda na versão do preso, ele teria recebido um lençol e orientação para 'se matar'.

O homem foi transferido para a cadeia pública ontem, após a defesa pedir cela individual. O advogado de Cabral, Carlos Almeida, disse que o objetivo era preservar a vida e integridade física do cliente. Antes, ele estava detido em um presídio em Parnamirim com outros seis presos.

Igor agrediu a namorada no elevador do prédio

Imagens de câmera de segurança mostram o homem agredindo a namorada com 61 socos seguidos. Caso aconteceu no elevador, e a vítima ficou no chão, sem reação. O porteiro do prédio viu a cena e chamou a polícia, que prendeu o ex-atleta em flagrante por tentativa de feminicídio. À polícia, ele alegou claustrofobia.

A vítima teve fraturas em vários ossos do rosto e passou por cirurgia de reconstrução. Segundo o cirurgião que coordenou a operação, Kerlison Paulino de Oliveira, as lesões da mulher são similares as causas por um acidente de carro. "Num caso como esse, é difícil que não haja sequela, mas temos de acompanhar para ver quais serão as queixas. A gente vai esperar um período de 45 a 60 dias, quando saberemos se a cirurgia foi suficiente", disse.