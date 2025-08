Suspeitos se passam por deputado e usam tarifaço de Trump para tentar golpe

A Polícia Civil de Pernambuco investiga uma tentativa de golpe contra uma ONG do Recife, em que suspeitos fingiram ser o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e citaram o tarifaço decretado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para pedir dinheiro à entidade.

O que aconteceu

O golpe contra o Instituo Fênix não chegou a ser consumado. O presidente da ONG diz que descobriu antes de realizar do pagamento.

Os suspeitos disseram que fariam uma doação de produtos que deixaram de ser exportados após o aumento das tarifas — as taxas contra o Brasil, no entanto, ainda não entraram em vigor.

Eles enviaram uma mensagem pelo WhatsApp, na quinta-feira, se apresentando como o deputado Eduardo da Fonte. Nela, perguntaram se a organização queria receber 400 cestas básicas, 30 kits de irrigação e uma tonelada de peixe congelado.

Para enviar os produtos, disseram que precisariam de R$ 1.380 para o frete. Após o primeiro contato, foi encaminhado um número da suposta assessoria do deputado, com quem a ONG deveria conversar para combinar os detalhes sobre a oferta. Suspeitos, então, disseram que a carga estava em Maceió e o pagamento seria destinado para o transporte.

Estelionatários falaram com o presidente do instituto pelo telefone e pediram documentos. Ao UOL, Cicero Alves, de 42 anos, relatou não ter desconfiado, já que o pedido de documentações faz parte do processo usual para transferência de doações.

Ele me ligou e falou: 'Cícero, esses alimentos, esses produtos, estavam indo para os Estados Unidos. Mas devido a essa questão do tarifaço, para não perder a mercadoria, a gente está destinando. Por isso que vocês estão recebendo essas doações'.

Cicero Alves, presidente da ONG

Durante uma reunião com os diretores da ONG, Cicero suspeitou que pudesse se tratar de um golpe. Um dos membros teria desconfiado da quantidade de itens doados. Por isso, o presidente relatou ter pesquisado as imagens das mercadorias que foram enviadas pelos golpistas e disse que as encontrou no Google.

Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso. Em nota, a corporação disse que diligências já foram iniciadas a respeito da fraude após a vítima registrar um boletim de ocorrência pela internet. O UOL tenta contato com o deputado Eduardo da Fonte. Até o momento, não houve retorno, mas o texto será atualizado assim que houver.