'Espanca até matar': policiais de MS cantam música que incita violência

Um vídeo da formatura de soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, realizada na última quinta-feira, mostra os recém-formados cantando um grito de guerra que incita a violência.

O que aconteceu

"Bate na cara, espanca até morrer", diz trecho de grito de guerra. A música, cantada pelos 427 novos soldados, também fala que o "interrogatório é fácil de fazer, prendo vagabundo e bato nele até morrer".

Um outro trecho diz que "faca da PM que cancela CPF". A expressão é usada frequentemente por policiais para se referir a execuções ou morte.

Defensoria Pública de MS disse que grito de guerra é "absolutamente incompatível com a missão constitucional" da PM. "Um discurso que naturaliza a violência como instrumento legítimo de ação policial contribui diretamente para a perpetuação da cultura de abusos e violações dentro e fora do sistema penal", afirma o órgão.

O evento contou com a participação do governador do estado. Em nota, o governo manifestou repúdio a condutas que incentivem a violência e disse que "determinou a adoção imediata das providências cabíveis, com rigorosa apuração dos fatos e aplicação das sanções legais previstas". A nota, porém, não comenta a participação do governador Eduardo Riedel (PSDB) no evento.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul lamenta o ocorrido e esclarece que o episódio consiste em uma manifestação isolada, não representando os valores, princípios e o padrão institucional da corporação. A expressão utilizada não foi criada pela instituição e tampouco faz parte de seus protocolos oficiais. A preparação do efetivo inclui disciplinas voltadas à valorização da vida, respeito às minorias e atuação comunitária. O Governo de Mato Grosso do Sul enfatiza que forma policiais para defender a sociedade, a vida, a segurança e a paz.

Nota do governo de Mato Grosso do Sul

Associações defendem 'grito de guerra'

Associações policiais saíram em defesa de grito de guerra e dos soldados. Segundo a Aspra-MS (Associação de Praças de Polícias e Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul), gritos de guerra "fazem parte do rito simbólico de diversas forças militares". "Desde os tempos antigos, tais manifestações servem para fortalecer o espírito de corpo, a coesão e o moral dos combatentes", diz nota.

Essas expressões não são orientações de conduta. São elementos culturais do ambiente militar, carregados de simbolismo, que jamais devem ser interpretados como incitação à violência ou desprezo à legalidade. No caso da PM-MS, a formação dos soldados é pautada em valores como disciplina, respeito à vida, direitos humanos, técnica profissional e atuação legal.

Aspra-MS