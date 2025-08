Fora da coleira? Mesmo proibido, cães circulam livres em SP

Do UOL, em São Paulo

Por lei, todo cachorro precisa estar com coleira e guia nas ruas e parques de São Paulo. Mas basta uma caminhada por locais como o Minhocão, a Praça Roosevelt ou o Parque da Aclimação para ver o contrário. Muitos tutores preferem deixar os animais soltos — mesmo sob risco de multa.

Desde 2001, uma legislação municipal exige que todos os cães sejam conduzidos com guia adequada ao porte e por alguém com força e idade suficientes para controlá-los. A infração custa R$ 100 por animal.

Para raças consideradas agressivas, como pit bull, rottweiller e mastim napolitano, o uso de focinheira e enforcador também é obrigatório, conforme lei estadual de 2003. Nesse caso, a multa pode chegar a R$ 370.

Apesar disso, há quem defenda a liberdade dos bichos.

O publicitário Vitor Grandal, 40, passeava com seu weimaraner sem coleira na região central da cidade. "Meu cachorro é super dócil. Eu confio nele", diz.

Grandal acredita que cada tutor conhece seus próprios animais. "Se percebo risco, coloco a coleira na hora."

Ele reclama da falta de estrutura para cachorros na região. Diz que, na Praça Roosevelt, onde costuma passear com seu pet, não há cachorródromo adequado — mesmo a poucos metros do Parque Augusta, que conta com uma área específica para cães.

Mineira radicada em São Paulo, Zayra Carvalho, 33, trabalha com hospedagem e adestramento de cães. Assim que se mudou para a cidade, ela se informou sobre a legislação. "Aqui é obrigatório [usar guia] em espaços públicos e em locais como o Minhocão nos fins de semana", conta.

Apesar de concordar com a exigência, ela diz que a norma precisa de ajustes: "Raças como pitbull já exigem focinheira. Mas, para cães mais tranquilos, poderia haver mais liberdade em espaços fechados. Todo mundo sairia ganhando".

A designer de moda Cherry Alves, 30, discorda totalmente. Dona da Nunu, uma cadela arisca, ela já viveu situações tensas. "Uma vez, um cachorro solto veio pra cima da minha e ela reagiu. Foi um susto."

Para ela, a maioria dos tutores conhece a regra, mas escolhe ignorá-la. Sobre a ideia de que "cada um conhece seu próprio cão", ela rebate: "Tá, e os outros? E uma criança? Cães sentem cheiro, energia. Pode dar ruim. É completamente absurdo deixar solto em lugar público".

O advogado Gino Paulo Neto, 33, viu o risco de perto. Ele lembra quando um homem pediu que soltasse o próprio cão para "socializar" com um pastor alemão. "Meu cachorro avançou e deixou o outro cego."

Desde então, é firme. "É complicado lidar com cachorro solto. Pode acontecer um acidente — e ninguém quer isso."

Já o médico Paulo Ribeiro, 74, diz ver poucos cães soltos, mas reforça a importância da regra. "Você nunca sabe a reação do cachorro. Pode atravessar a rua, ser atropelado, atacar outro cão. A lei faz sentido."

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente afirma que todos os parques contam com sinalização informativa e vigilantes para orientar o público. Se houver insistência na infração, a Guarda Civil Metropolitana pode ser acionada — e casos de desacato são levados ao distrito policial.

Em 2024, a prefeitura recebeu 1.191 registros de cães agressores em vias públicas. Só no primeiro semestre de 2025, já foram 436. As denúncias podem ser feitas pelo portal SP156.