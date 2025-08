Esther Dweck: solução para os Correios passa por corte de gastos e novas fontes de renda

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, avalia que os Correios enfrentam um momento difícil e precisam reduzir despesas e encontrar novas formas de arrecadar. A estatal já não tem mais o monopólio nas entregas, mas continua obrigada a chegar em todo o território nacional, o que desequilibra as contas.

Com perdas acumuladas desde 2022, a empresa aposta em medidas como a criação do marketplace Mais Correios e um programa de desligamento voluntário para tentar economizar até R$ 1 bilhão por ano. Segundo Dweck, também há potencial para expandir a atuação logística em áreas como saúde e educação. Leia aqui a entrevista completa com a ministra.