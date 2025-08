Enviado dos EUA diz a famílias de reféns israelenses que trabalha em plano para acabar com guerra de Gaza

Por Emily Rose

JERUSALÉM (Reuters) - O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio disse neste sábado a famílias dos reféns mantidos pelo grupo militante palestino Hamas que está trabalhando com o governo israelense em um plano que acabará efetivamente com a guerra em Gaza.

Trump fez do fim do conflito uma das prioridades de seu governo, embora as negociações tenham fracassado. Steve Witkoff está visitando Israel enquanto seu governo enfrenta uma pressão crescente sobre a deterioração das condições humanitárias no enclave.

Em uma gravação da reunião, analisada pela Reuters, Witkoff afirma: "Temos um plano muito, muito bom no qual estamos trabalhando coletivamente com o governo israelense, com o primeiro-ministro Netanyahu ... para a reconstrução de Gaza. Isso significa efetivamente o fim da guerra."

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre suas falas.

Witkoff também disse que o Hamas está preparado para se desarmar a fim de acabar com a guerra, embora o grupo tenha afirmado repetidamente que não irá depor suas armas.

Em resposta às falas relatadas, o Hamas, que domina Gaza desde 2007 mas que foi militarmente atingido por Israel na guerra, afirmou que não abandonará a "resistência armada" a menos que seja estabelecido um "Estado palestino independente e totalmente soberano com Jerusalém como sua capital".

As negociações indiretas entre o Hamas e Israel com o objetivo de garantir um cessar-fogo de 60 dias na guerra de Gaza e um acordo para a libertação de metade dos reféns terminaram na semana passada em um impasse.

No sábado, o Hamas divulgou seu segundo vídeo em dois dias do refém israelense Evyatar David. Nele, David, muito magro, é mostrado cavando um buraco que, segundo ele, é para sua própria sepultura.

Witkoff se reuniu com Netanyahu na quinta-feira.

Posteriormente, uma autoridade sênior israelense disse que estava surgindo um entendimento entre Israel e Washington de que era necessário passar de um plano para libertar alguns dos reféns para um plano para libertar todos os reféns, desarmar o Hamas e desmilitarizar a Faixa de Gaza, ecoando as principais exigências de Israel para acabar com a guerra.

