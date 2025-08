Entenda por que Trump resolveu posicionar dois submarinos nucleares 'perto da Rússia'

A decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de mobilizar dois submarinos nucleares "perto da Rússia", deixa o mundo em alerta. O líder republicano troca farpas há dias com ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dimitri Medvedev.

Inconsequência ou novo blefe de Trump? O presidente americano disse na sexta-feira (1°) que ordenou o envio de dois submarinos nucleares a "regiões apropriadas". A decisão foi tomada porque o líder republicano considerou "insensatas e incendiárias" as reações de Medvedev aos ultimatos dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia.

Os dois líderes passaram a trocar ameaças públicas durante a última semana. Frustrado com a falta de avanço nas negociações de paz entre Moscou e Kiev, Trump estabeleceu na última terça-feira (29) um prazo de 10 dias para que o presidente russo, Vladimir Putin, colocasse um fim à guerra Ucrânia até 8 de agosto. Caso contrário, o chefe da Casa Branca ameaçou impor tarifas de até 100% a produtos russos.

A saída ao conflito é uma questão de honra para Trump: ao assumir a presidência dos Estados Unidos, em janeiro de 2025, o líder republicano prometeu acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em apenas um dia. No entanto, mais de seis meses depois, a ofensiva russa continua e promete se intensificar: após um mês de julho que registrou recorde de lançamento de drones, Putin anunciou na sexta-feira ter iniciado a produção em série do Oreschnik, míssil hipersônico de última geração que pode transportar uma ogiva nuclear.

"Mão Morta"

Em resposta às ameaças do líder republicano, Medvedev publicou na quinta-feira (31) em seu canal no Telegram que "cada novo ultimato de Trump é um passo em direção à guerra". O ex-presidente russo ainda evocou o sistema soviético de dissuasão nuclear, conhecido como "Mão Morta", projetado para lançar mísseis automaticamente.

"Trump deveria se lembrar de como a lendária 'Mão Morta' pode ser perigosa", escreveu Medvedev, em tom de advertência. Ele também afirmou que a reação do chefe da Casa Branca apenas reforça a convicção de que a Rússia está no caminho certo e deve manter sua atual política externa.

Trump não demorou a responder. Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, o presidente americano chamou Medvedev de "ex-presidente fracassado que ainda se acha presidente" e alertou: "Ele está entrando em um território muito perigoso".

Submarinos nucleares

Após o anúncio da mobilização de submarinos nucleares, na sexta-feira, a rede de mídia americana Newsmax exibiu uma entrevista em que Trump afirmou que as embarcações estavam "mais perto da Rússia". Segundo o líder republicano, a decisão foi tomada porque Medvedev "mencionou a palavra nuclear".

"Quando alguém menciona a palavra 'nuclear'... fico imediatamente em alerta. E digo, é melhor termos cuidado, porque é a ameaça definitiva", disse Trump na entrevista.

O chefe da Casa Branca também insinuou que a mobilização dos submarinos não passa de uma tentativa de dissuasão. "Apenas quero ter certeza de que as palavras dele [Medvedev] sejam só palavras e nada mais que isso", afirmou à Newsmax.