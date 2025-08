Porsche acelera em curva, perde controle e bate em carro parado em Goiânia

Uma Porsche se envolveu em um acidente de trânsito com um Honda City em Goiânia (GO) na manhã de hoje.

O que aconteceu

Veículo de luxo acelera antes da batida. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o motorista da Porsche acelerando em uma curva, perdendo o controle do veículo e colidindo contra um Honda City, que estava parado.

Sem feridos. De acordo com assessoria do Corpo de Bombeiros de Goiás, o acidente não teve vítimas. As autoridades também não informaram a identidade do motorista.

O acidente aconteceu na avenida Ricardo Paranhos, no Setor Marista. Os vídeos mostram pedestres observando os veículos atingidos após a batida.

Barulho chamou a atenção dos pedestres. A força da colisão foi tão grande que a Porsche teve seu airbag inflado.

Os dois veículos sofreram danos sérios. Os carros ficaram com lataria amassada e vidros estilhaçados, entre outros problemas.

Além da Porsche e do Honda City, um Fiat Fastback sofreu danos. Esse terceiro carro também estava estacionado e acabou sendo atingido pelo Honda.