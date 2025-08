Conjunto de panelas com utensílios com oito peças sai por R$ 170

Se você está em busca de um conjunto de panelas antiaderentes e com tampas de vidro, o Guia de Compras UOL encontrou um com 5% de desconto hoje, no pagamento via pix.

Ele vem com oito peças no total. Confira todos os detalhes do produto e também a opinião de quem comprou.

O que diz o fabricante

O kit contém: duas panelas, uma caçarola, uma frigideira e uma leiteira

Os utensílios (1 espátula, 1 escumadeira e 1 concha) são feitos de nylon

Possuem revestimento antiaderente e tampa de vidro

O que diz quem comprou

O conjunto de panelas recebeu nota média de 4,5 (do máximo de 5) entre quase mil avaliações. Ele é elogiado, principalmente, pelo bom custo-benefício. Confira algumas opiniões de quem comprou:

São lindas, custo-benefício ótimo e chegou no dia certo! Tamanho é ótimo, [as panelas] não são tão pequenas, eu amei. Josiane

Amei. Tamanho bom, tudo como esperei, chegou rapidinho antes do prazo. Ordália

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores se frustraram com o tamanho:

O produto é ótimo e de boa qualidade, porém pensei que era maior. Maria

As panelas são muito pequenas, pequenas mesmo, os utensílios são minúsculos. Karina

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.