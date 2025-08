Consentino: Michelle usa emoção por legado da família e cresce nas eleições

Ao falar com a voz embargada em seu discurso, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro usou a emoção pelo legado da família, e acaba se tornando figura importante no bolsonarismo para as eleições de 2026, analisou Leandro Consentino, cientista político do Insper, na edição do UOL News de hoje, no Canal UOL.

Sem dúvida vai se colocando, calibrando um discurso emocional. Alguns dirão de vitimização, mas sem dúvida calcado na emoção. E aí buscando o legado da família. A gente sabe que Jair Bolsonaro está inelegível. A gente sabe que Eduardo Bolsonaro está fora do país e cada vez mais distante de um retorno, dado o avanço das suas atividades ali nos Estados Unidos. A gente sabe que Flávio Bolsonaro tem seus próprios problemas com a justiça.

Michele Bolsonaro pode se consolidar como uma alternativa importante para o bolsonarismo em 2026, e é esse o papel que ela tem de alguma forma costurada. Na pior das hipóteses, ela buscará uma candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.

O professor disse que Michele já transferiu seu título de eleitor para o Distrito Federal para buscar seu espaço político na capital, mas enfrenta alguns problemas.

As notícias já dão conta que ela já transferiu seu título de eleitor para o Distrito Federal, então, na medida em que busca olhar para o Legislativo, para a Câmara Alta, tentando conquistar e provavelmente deve ser até bem-sucedida nesse intento, dada a base social que tem. Agora a questão presidencial passa por algumas questões Importantes.

Um problema para Michelle Bolsonaro se consolidar na cabeça de chapa é o fato de ela ser uma mulher, e o movimento bolsonarista claramente ser mais voltado a figuras de lideranças masculinas, até desprezando um pouco a ideia de que mulheres possam assumir esse protagonismo, etc.

Então, fazer um giro de 180 graus agora, dizendo que a grande figura do bolsonarismo seria uma mulher, talvez seja um pouco mais complicado, na medida em que tem um discurso consolidado de submissão, se tornar coadjuvante perante os homens da família.

Consentino concluiu sua análise apontando que Michelle Bolsonaro pode até mesmo montar uma chapa com Tarcísio de Freitas, mas teria garantida pelo menos uma vaga no Senado.



Não sabemos quem é essa figura, mas, de fato, se Michele pode vir, não pode, acho que legalmente, essa é a condição, mas certamente poderia ter um papel nesse sentido, já se ventila também a ideia de ter uma chapa dela como Tarcísio.

Então, acho que ela tem obstáculos para galgar essa posição maior. Mas, como eu disse, na pior das hipóteses, entre aspas, ela tem uma vaga no Senado garantido e está trabalhando fortemente para garantir essa postulação ao Senado pelo Distrito Federal.

