Moraes tem 3 caminhos para reverter Magnitsky imposta por Trump; veja quais

Sancionado com a Lei Magnitsky pela gestão de Donald Trump, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes pode recorrer da decisão junto ao próprio governo norte-americano, ao Congresso ou ao judiciário dos EUA, segundo especialistas consultados pelo UOL.

O que Moraes pode fazer

Caso queira reverter a sanção, Moraes pode tentar vias administrativas por meio de recursos ao Executivo ou ao Legislativo americanos. O ministro pode contestar a decisão sob a justificativa de que a sanção não tem méritos e solicitar a retirada de seu nome da lista de sancionados pela Magnitsky, diz o advogado Daniel Toledo, do escritório Toledo e Advogado Associados. Em recurso direto ao Congresso, ele pode pedir a revisão ou cancelamento dos efeitos da lei.

Não é recomendável, no entanto, que Moraes solicitar a revisão da sanção à Casa Branca, diz especialista. Toledo afirma que, como foi o próprio Trump que autorizou a medida, o Executivo "já está convencido da aplicação da lei", ou seja, dificilmente reverteria a própria decisão.

Caminho mais indicado seria apelar ao Congresso dos EUA. O magistrado pode pedir aos deputados e senadores norte-americanos que revejam a decisão do Executivo e cancelem os efeitos da Magnitsky.

Não há um prazo específico para o Congresso tomar uma decisão. Toledo diz que, na hipótese de o ministro acionar o Legislativo dos EUA, os congressistas terão que abrir uma investigação para decidir se a Magnitsky se aplica ou não a Moraes.

Não é um processo rápido, necessita de investigação e isso demora bastante. Não demoraria menos de um ano para ter uma reforma do legislativo quanto à sanção Daniel Toledo, advogado

Acionar o Congresso hoje dificilmente mudaria a sanção imposta a Moraes porque Trump detém maioria tanto na Câmara quanto no Senado. No próximo ano, os eleitores norte-americanos voltarão às urnas para eleger novos congressistas e, na hipótese de os democratas retomarem a maioria no Congresso, o jurista brasileiro passaria a ter uma probabilidade maior de reverter a decisão do Executivo.

Outro presidente também pode reverter a decisão. Toledo destaca que, ao término do mandado de Trump, seu sucessor, se quiser e for acionado, pode retirar o nome de Moraes da lista de punidos da Magnitsky. Entretanto, até hoje não há precedente de alguém sancionado por essa lei que tenha conseguido revertê-la.

Moraes pode acionar o Judiciário dos EUA

Embora a Magnitsky seja uma lei criada para ser aplicada pelo poder Executivo, sem necessidade de trâmites no Judiciário, Moraes pode recorrer às Cortes do país. A avaliação é de Carlos Portugal Gouvêa, sócio do PGLaw, professor da USP (Universidade de São Paulo) e professor visitante da Universidade de Harvard.

Portugal destaca que, primeiro, Moraes deve tentar as vias administrativas. Com uma provável negativa do Executivo, o ministro pode acionar a Justiça dos EUA, que permite petições de estrangeiros para questionar atos do governo, afirma o especialista.

Moraes pode alegar interpretação equivocada da Magnitsky. O advogado cita uma legislação específica, o Estatuto de Delitos Contra Estrangeiros (ATS, na sigla em inglês), que autoriza cidadãos não americanos a processarem pessoas ou entidades nos EUA que tenham violado as regras do direito internacional.

Nos EUA tem-se o princípio de esgotar as vias administrativas. O que eles falam é que essas sanções não têm fim punitivo, mas pretendem uma mudança de conduta. Moraes pode recorrer ao Executivo e dizer que houve interpretação equivocada da Magnitsky, que não houve violação de direitos humanos e assim por diante. Se não for bem-sucedido, ele pode entrar no Judiciário americano e reclamar seus direitos. Carlos Portugal Gouvêa, advogado e professor da USP

Portugal pondera que o recomendável é o próprio Moraes recorrer da decisão, não o governo federal por meio da AGU (Advocacia-Geral da União). "Quem poderia entrar com essa ação é o próprio Moraes, não o governo brasileiro. É o próprio ministro representado por um advogado estadunidense que questionaria essa medida perante o judiciário local". O ministro já informou ao presidente Lula (PT) que não quer a atuação da AGU em sua defesa.

Para Portugal, houve uma aplicação equivocada da Magnitsky ao ministro brasileiro, que poderia peticionar uma liminar judicial para suspender os efeitos da sanção. "Essa legislação só deve ser aplicada em casos de violações de direitos humanos muito graves, não para falar de casos específicos e individualizados. A lei foi criada por um caso específico, mas ela sempre teve o objetivo de combater violações de modo geral, não tem caráter casuístico, proteger uma pessoa ou um caso específico".

Moraes é ministro de uma Corte que delibera coletivamente, ele não faz nada sozinho. As decisões dele estão respaldadas na legislação brasileira e há vários aspectos da Magnitsky que não foram respeitados.

Carlos Portugal

Assim como Portugal, Toledo também diz não ver requisitos para que Moraes seja punido pela Magnitsky. "Quando você coloca os requisitos para os quais essa lei foi criada, você percebe que não se encaixa a situação do ministro", afirma.

Daniel ressalta que, da forma como é usada pelo governo dos EUA, a lei não permite que a parte sancionada tenha o direito de defesa. "Não tem procedimento judiciário, ou seja, não há análise de provas, não há contraditório, não há defesa, não há sequer uma possibilidade de justificativa. O próprio governa investiga e decide".

Lei Magnitsky

Criada ainda na gestão Obama, a lei tinha inicialmente a intenção de punir cidadãos russos acusados de violações aos direitos humanos ou atos de corrupção. Aplicada mundialmente desde 2016, a legislação americana prevê três tipos de punições aos seus alvos:

Restrição de acesso ao território dos Estados Unidos;

Congelamento de bens no país;

Impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país -- o que incluiria, por exemplo, as bandeiras de cartões de crédito Visa e Mastercard, ou até mesmo o Banco do Brasil.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida à punição. "Não é uma pena de morte, mas é certamente uma camisa de força financeira", afirmou o professor de direito da Universidade Nacional da Austrália, Anton Moiseienko, especialista em Lei Global Magnitsky.