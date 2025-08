Chile mobiliza 100 socorristas para resgatar 5 mineiros presos; 1 morreu

Ao menos 100 socorristas trabalham no resgate de cinco mineiros da mineradora estatal chilena Codelco, a maior produtora mundial de cobre.

O que aconteceu

Cinco trabalhadores estão desaparecidos e um morreu, identificado como Paulo Marín Tapia, segundo a mineradora. As buscas começaram após um desmoronamento na mina subterrânea El Teniente —ela é conhecida como a maior jazida mineral subterrânea de cobre do mundo, com 4.500 km de galerias.

Bombeiros avançaram 4 metros do total de 20 metros do túnel afetado. Segundo o CEO da Codelco, Rubén Alvarado, os agentes precisam remover o material para chegar até os trabalhadores. "Ainda não fizemos contato, mas as condições melhoraram graças à redução da atividade sísmica", afirmou Alvarado.

Acidente na mina ocorreu na tarde de quinta-feira após "um evento sísmico". A origem, natural ou provocada pelas perfurações, está sob investigação até o momento. Segundo registros locais, o tremor teve uma magnitude de 4,2, e deixou também nove feridos.

"É um dos maiores eventos, se não o maior que o depósito El Teniente teve em décadas", disse gerente geral da mina. Na previsão da estatal, as próximas 48 horas são vitais para as operações de busca. Socorristas que estiveram no resgate dos 33 mineiros que ficaram presos em uma mina no deserto do Atacama, em 2010, também participam do trabalho.

"Faremos tudo o que for humanamente possível para resgatar os cinco trabalhadores presos", disse o presidente da Codelco. Segundo Máximo Pacheco, a estatal está dedicando "toda experiência, conhecimento e energia" para encontrar os mineiros.

*Com informações da AFP