Lareira e vista para as montanhas: 10 cabanas para curtir o frio no Sudeste

Com a chegada do frio, cresce a procura por hospedagens que aproveitam o clima das montanhas com conforto e tranquilidade. Em destinos como São Bento do Sapucaí (SP), Camanducaia (MG) e Penedo (RJ), cabanas e chalés em meio à natureza se destacam por oferecer isolamento, lareira, vista para vales e serras e até hidromassagem.

Projetadas para quem quer desacelerar, essas acomodações têm boa estrutura para os hóspedes e ainda paisagens preservadas. A seguir, reunimos dez opções de hospedagem com nota acima de 4,9 no Airbnb, indicadas para quem quer descansar durante um fim de semana.

São Bento do Sapucaí (SP)

São Bento do Sapucaí é ideal para relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

Bangalô localizado na região da Porteira do Alto, com vista para o vale e a Pedra do Baú. A acomodação conta com hidromassagem voltada para a paisagem e varanda privativa. O espaço possui utensílios e estrutura para preparo de café da manhã e está voltado para quem busca períodos de descanso em ambiente isolado e cercado por natureza.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Desde quando reservamos nossa hospedagem, Isabel sempre foi muito solícita e atenciosa, alguns dias antes do check-in, ela fez um grupo comigo e com meu namorado e fez várias indicações de passeios e restaurantes incríveis! (fomos em todos, inclusive) A hospedagem é uma delícia." (Marina, julho de 2025)

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Santo Antônio do Pinhal fica a algumas horas de SP Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana localizada em área de mata na Serra da Mantiqueira, no município de Santo Antônio do Pinhal. A estrutura é isolada e conta com hidromassagem de uso privativo. Voltada a casais, a acomodação está situada em região montanhosa e oferece vista para as serras da região. O espaço foi projetado para estadias de curta duração em meio à natureza.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "O sr. Vanderlei foi atencioso, prestativo e detalhista para nos deixar tudo perfeito. E o chalé é muito aconchegante e acolhedor. Com lareira, ofurô com aquecimento, iluminação e detalhes carinhosamente preparados para receber o casal, ficamos maravilhados com o capricho." (Eduardo, julho de 2025)

Gonçalves (MG)

Gonçalves é opção para relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana localizada na área das Cabanas Mundo Novo, construída com madeira de reflorestamento e integrada à vegetação nativa. O espaço foi projetado com estrutura em formato de diamante e está voltado a estadias em meio à natureza.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Nossa estadia na cabana foi simplesmente incrível, valeu muito a pena, extremamente linda e limpa, cozinha bem equipada, cama e sofá muito confortáveis, não sentimos falta de absolutamente nada, tem até secador de cabelo." (Mariana, julho de 2025)

Campos do Jordão (SP)

Campos tem clima ameno quase o ano inteiro Imagem: Divulgação Airbnb

A estrutura da hospedagem é composta por um domo geodésico com aquecimento interno, toalheiro térmico, chuveiro a gás e torneiras com água aquecida. A acomodação inclui TV, fogareiro externo e vitrola com discos de vinil disponíveis para uso dos hóspedes.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente local. Muito bem mobiliado, com localização próxima ao centro da cidade. A cama é muito confortável. Tem todas as comodidades necessárias na casa. A vista é surreal de linda. Espaço tranquilo. Super recomendo." (Márcia Victória, junho de 2025)

Bocaína de Minas (MG)

Bocaína de Minas tem clima agradável Imagem: Divulgação Airbnb

A acomodação possui banheira de imersão ao ar livre com vista para o rio e lareira interna. O imóvel está inserido em vale com vegetação e oferece infraestrutura para estadias em todas as estações do ano, com foco em contato com a natureza e descanso.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Friozinho, vinho e lareira: tudo que eu precisava nesse final de semana com meu amor. Estava tudo muito bem descrito no anúncio, não teve surpresa ou erro". (Alcimar, julho de 2025)

Paraisópolis (MG)

Paraisópolis é rodeada pela Serra da Mantiqueira Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé exclusivo para casais localizado entre Paraisópolis e Gonçalves, na Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais. A acomodação tem 60 m² e oferece estrutura completa de casa. O valor da diária inclui café da manhã.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "O chalé é lindo, super confortável, tudo muito limpo e cheiroso, e com uma vista de tirar o fôlego. Muito melhor do que nas fotos. Acordar pela manhã e ver o mar de montanhas foi maravilhoso. Renovou a minha alma. O café da manhã também é um ponto a se destacar. Caseiro e muito gostoso. Recomendo muito". (Marcia, julho de 2025)

Teresópolis (RJ)

Teresópolis fica a poucas horas da capital fluminense Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana de madeira localizada em área de mata, com estrutura voltada a estadias românticas. A acomodação oferece espaço privativo para descanso e conforto. Há uma jacuzzi privativa situada a cerca de cinco minutos da cabana, disponível para os hóspedes.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Sentimos uma energia incrível na Casa de Isha, foram dias para contemplar a natureza, recarregar as energias e ser feliz com muito verde ao redor." (Waldemar, julho de 2025)

Itatiaia (RJ)

Penedo tem charme e pontos turísticos na serra Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana com vista para o lago e para a Serra da Mantiqueira, localizado a cerca de 10 minutos do centro de Penedo, distrito da cidade de Itatiaia. A estrutura inclui duas suítes, lareira a lenha, cozinha equipada e área com churrasqueira.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "O local é maravilhoso, organizado, completo, cercado por natureza. A cozinha é completa, tem de tudo. Para algumas pessoas, o que não foi o nosso caso, o barulho da Dutra, que é mínimo, pode incomodar um pouco." (Victor, julho de 2025)

Cunha (SP)

Cunha é famosa pelos lavandários Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana de madeira localizada a 5 km do centro de Cunha. A estrutura inclui cozinha equipada, banheiro com jardim de inverno e área externa privativa com banheira de imersão para duas pessoas e fogo de chão.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Fiquei com minha namorada em um final de semana do Dia dos Namorados. A cabana é incrível, pensando em uma vista única. Durante o nascer do sol praticamente se vê um mar de montanhas com piscina de nuvens. Uma vista surreal." (Vitor, junho de 2025)

Camanducaia (MG)

Camanducaia é opção para relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana de dois andares com vista para a paisagem natural. No andar superior, há cama em trilho que pode ser deslocada até a varanda, além de cozinha americana equipada, lavabo e lareira a gás.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Lugar lindo demais, aconchegante, limpo, cheio de surpresas e mimos, fazendo dos nossos dias ainda mais especiais. Tudo funciona perfeitamente bem, tem aquecedor no colchão, achamos incrível." (Marcio, junho de 2025)

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.